音乐可以拯救世界！











正如预告所展示的，《魔发精灵2》延续了第一部的欢乐风格，成为部落新女王的波比与她的亲密伙伴布兰发现，除了自己所在的流行乐部落外，这个多元的音乐宇宙还散落着其他五个部落，分别擅长不同的音乐：放克，乡村，电音，古典和摇滚。但是摇滚部落的霸女王却厌倦了充当配角，欲意摧毁其他类型的音乐。





世界危在旦夕之际，波比与布兰挺身而出，踏上了拯救所有音乐精灵的冒险之旅。













与此同时，影片也彰显不俗口碑，在权威评分网站Metacritic上，《综艺》《娱乐周刊》《华盛顿邮报》等媒体纷纷打出高分，称其是一部快乐纯粹、让人有幸福感的电影，有着无法抗拒的魅力。





2020年，《魔发精灵2》在无数影迷的期待中升级归来，再度广受好评。英国《每日电讯报》表示：“《魔发精灵》已经树立了一个令人印象深刻的标准，而第二部无论是炫目视效的创新，还是纯粹的喜剧效果和活力，都轻松超越了前作。”







《好莱坞报道者》则盛赞影片“不仅呈现了大家熟悉的内容，还添加了更为引人入胜的音乐和丰富视效。”如今影片终于登陆大银幕，它所带来的音乐、热情、欢笑与力量，无疑将让国内观众时隔已久重新拥有“嗨到停不下来”的过瘾享受。





8月21日，走进影院，《魔发精灵2》告诉你，快乐就是这么简单！