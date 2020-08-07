时光网讯
由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画电影《魔发精灵2》
发布预告，正式官宣将于8月21日在影院上映！灵魂人物“贾老板”贾斯汀·汀布莱克与安娜·肯德里克携手回归，影片将开启更广阔的奇妙世界、解锁更多萌趣角色、展现更炫酷音乐元素，让观众在观影之余，体验一场超越想象的特别“演唱会”！
正如预告所展示的，《魔发精灵2》延续了第一部的欢乐风格，成为部落新女王的波比与她的亲密伙伴布兰发现，除了自己所在的流行乐部落外，这个多元的音乐宇宙还散落着其他五个部落，分别擅长不同的音乐：放克，乡村，电音，古典和摇滚。但是摇滚部落的霸女王却厌倦了充当配角，欲意摧毁其他类型的音乐。
世界危在旦夕之际，波比与布兰挺身而出，踏上了拯救所有音乐精灵的冒险之旅。
2016年上映的《魔发精灵》
，凭借天马行空的想象力、妙趣横生的欢乐故事、嗨爽的劲歌热舞火爆全球，斩获了3.47亿美元票房。贾斯汀·汀布莱克为影片创作的歌曲《Can't Stop the Feeling!》还获得了奥斯卡最佳原创歌曲和金球奖电影类最佳原创歌曲两项提名。
与此同时，影片也彰显不俗口碑，在权威评分网站Metacritic上，《综艺》《娱乐周刊》《华盛顿邮报》等媒体纷纷打出高分，称其是一部快乐纯粹、让人有幸福感的电影，有着无法抗拒的魅力。
2020年，《魔发精灵2》在无数影迷的期待中升级归来，再度广受好评。英国《每日电讯报》表示：“《魔发精灵》已经树立了一个令人印象深刻的标准，而第二部无论是炫目视效的创新，还是纯粹的喜剧效果和活力，都轻松超越了前作。”
《好莱坞报道者》则盛赞影片“不仅呈现了大家熟悉的内容，还添加了更为引人入胜的音乐和丰富视效。”如今影片终于登陆大银幕，它所带来的音乐、热情、欢笑与力量，无疑将让国内观众时隔已久重新拥有“嗨到停不下来”的过瘾享受。
8月21日，走进影院，《魔发精灵2》告诉你，快乐就是这么简单！