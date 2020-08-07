迪士尼·皮克斯动画工作室荣誉出品的奇幻冒险动画《1/2的魔法》，由张若昀与郭麒麟为片中的精灵兄弟配音。

时光网讯 北京时间8月7日消息，由中影/华夏发行，迪士尼·皮克斯动画工作室荣誉出品的奇幻冒险动画《1/2的魔法》(Onward)今日公布中文配音阵容，演员张若昀、郭麒麟再度联手，化身精灵兄弟开启魔法历险！





《1/2的魔法》由《寻梦环游记》(Coco)奥斯卡团队倾情打造，呈现前所未见的缤纷奇幻世界，和温情治愈的亲情旅程。8月19日，为至爱之人踏上24小时的魔法冒险!







《1／2的魔法》中文配音海报





张若昀、郭麒麟联袂

再续前缘演绎精灵兄弟





“如果只有24小时，你愿意付出多少带回最爱的人？” ——《1/2的魔法》是迪士尼·皮克斯年度力作，不仅由皮克斯金牌团队打造，中文版更是力邀实力演员张若昀和郭麒麟联袂献声，演绎一对性格迥异却感情深厚的兄弟。





凭借一系列热播剧走入全国观众视野的张若昀，在演技上不断精进，成为新生代中兼具个人魅力和实力的著名演员。在荧幕上以精湛演技塑造各式深入人心的角色之外，张若昀更有超强的声音表现力。





此次在《1/2的魔法》中，为与自己一样充满冒险精神的哥哥巴利(Barley)配音，将角色洒脱不羁，但又善良重情的性格展现得淋漓尽致：“很高兴这次能“声”临其境地体会到最具魔力的兄弟情。在奇幻冒险路上，有哭有笑，感受巴利和弟弟在寻找“半个爸爸”的冒险路上一路斗嘴互损，亲密又吵不散的兄弟情。”





16岁的精灵弟弟伊恩(Ian)，则由郭麒麟配音，拥有深厚语言艺术功底的他，不仅持续拓展演艺技能，更以富于亲和力的形象，收获超高人气，成为备受认可的青年演员。





此次他颠覆以往舞台形象，演绎出内敛而又敏感的伊恩，充满少年气息，继《庆余年》后与张若昀再续兄弟情缘，在24小时的魔法冒险中，碰撞出精彩的火花。他坦言，“我喜欢热闹，但有时也比较内向，跟伊恩一样。与活在当下的哥哥一起冒险，有欢笑有吵闹，但最感动的是他一直以来长情的陪伴。”





《寻梦环游记》原班人马

打造为爱付出的魔法冒险





《1/2的魔法》由感动全球的《寻梦环游记》金奖团队倾力打造，是拥有16座奥斯卡小金人和9座金球奖的皮克斯动画工作室的第22部长片。精灵男孩伊恩生活在现代生活和古老魔法并存的都市城郊，在16岁生日之际收到神秘礼物，有机会借助魔法和早逝父亲相聚24小时。





但施展不完全的“1/2的魔法”只召唤回父亲的双腿，伊恩和哥哥巴利必须与时间赛跑，在24小时之内完成揭开魔法奥秘的历险，才能与父亲相见。





为了见到自己挚爱的父亲，兄弟两人必须经过层出不穷的考验，不仅将挑战伊恩和巴利的魔法能力，更试炼这对兄弟之间的关系。共同为亲情不顾一切的两兄弟，也通过一次次共同克服艰难险阻，逐渐看到彼此巨大反差之下的手足情深，和彼此陪伴的弥足珍贵。





于此同时，一向充满想象力的皮克斯动画工作室，更首次挑战构建魔法世界，将观众熟悉的日常生活与古老魔法融为一体。在故事发生的现代都市城郊，人类与人马、精灵等数不胜数的魔幻生物和谐共处，而独角兽、喷火龙是和猫咪狗狗一样寻常。





导演兼编剧丹·斯坎隆(Dan Scanlon)表示：“奇幻故事往往发生在很久以前，因此当看到这些角色生活在一个我们熟知的世界里，会激发一种独特又奇妙的感觉！”





《1/2的魔法》由《寻梦环游记》奥斯卡团队倾情打造，创意惊艳的奇幻世界，暖心治愈的心灵之旅，8月19日，与张若昀和郭麒麟一起，为最爱的人，踏上一场24小时的魔法冒险！