《绝地战警：疾速追击》今日发布终极预告，预售也同步火爆开启。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》将于8月14日全国上映，今日发布终极预告，作为同档期内唯一的好莱坞新片，预售也同步火爆开启。电影由“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，延续《变形金刚》系列名导迈克尔·贝爆炸美学风格，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持。





电影自海外及北美上映以来，票房、口碑双丰收，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成为2020年开年至今全球及北美电影票房冠军。金牌制片人杰瑞·布鲁克海默更录制ID，向中国观众问好，并期待与大家于电影院再度相聚，喜欢上这部最适合在银幕观看的好莱坞动作警匪巨制。





史皇遭遇连环暗杀九死一生

最强老铁同生共死再干一票





在这一部《绝地战警：疾速追击》中，马丁·劳伦斯升级当爷爷后，开始渴望退休回归家庭，威尔·史密斯饰演的迈阿密传奇警探麦克，遭遇了职业生涯里最大的生死危机。在最新的终极预告里，法官、检察官、线人接连被人谋杀，史皇也遭遇多次暗杀身中数枪。





所有被暗杀的对象和线索似乎都指向了一起旧案，而史皇能够几度死里逃生，又在其中扮演什么角色，随着谜底逐步揭开，又会暴露出哪些惊天秘密，令人期待。





为了不让兄弟独自进行赴死的任务，马库斯毅然出手，决定与麦克“要飞一起飞，要死一起死”，在各种狂轰乱炸中，这对最强老铁再度并肩对敌大干最后一票。作为延续《变形金刚》系列名导迈克尔·贝爆炸美学风格的年度燃爆爽好莱坞动作警匪巨制，《绝地战警：疾速追击》在飙车、枪战、爆破等动作场面上进行全新尝试，视觉冲击全面升级。





预告中史皇与马丁与一帮暴力摩托歹徒在迈阿密夜景下上演飙车枪战，利用摩托漂移反杀敌人；面对敌人驾驶直升机用火箭筒进行强火力轰炸，史皇在连环爆炸中夺命狂奔，凌空一跃搏命扒直升机追击敌人。震撼银幕的爆炸场景令人热血沸腾，正如金牌制片人杰瑞·布鲁克海默所言，走进影院是体验这部年度好莱坞动作警匪巨制的最佳选择。





《加勒比海盗》系列金牌制片人倾力加持

2020年度全球票房冠军燃爆暑期档





《绝地战警：疾速追击》电影自北美上映以来口碑便刷爆全网，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，成为北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。





截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，不仅创下了动作喜剧类系列电影的全球票房新纪录，同时也成为2020年开年至今全球及北美票房冠军。不仅是《绝地战警》系列诞生以来口碑最好的一部，也被媒体誉为电影市场近十年最成功的续作作品之一。









电影不仅延续好莱坞名导迈克尔·贝在《绝地战警》系列中所开创的爆炸美学风格，更有《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默全力支持。杰瑞·布鲁克海默作为好莱坞首屈一指的金牌制片人，除了与迈克尔·贝一同打造了《绝地战警》系列、《珍珠港》等电影，更是包括《加勒比海盗》系列、《国家宝藏》系列在内的多部好莱坞商业大片的制片人。





两位好莱坞顶级电影人仅《变形金刚》系列和《加勒比海盗》系列便分别收获44.77亿美元、45.19亿美元，所有作品票房累计超百亿美元。在两位电影人“百亿票房组合”光环的加持下，《绝地战警：疾速追击》绝对是此次暑期档最燃爆爽的好莱坞动作商业大片。









《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影8月14日全国上映，作为同档期内唯一好莱坞新片，预售现已火爆开启，抢先购票精彩不容错过。