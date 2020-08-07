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从情人节等到七夕 "小妇人"定档8.25

罗南甜茶"承包"七夕甜度 神仙cp让人意难平

2020-08-07 12:36:44 来源：Mtime时光网

《小妇人》重新定档8月25日，并发布“情定七夕”版海报预告。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的《小妇人》重新定档8月25日，并发布“情定七夕”版海报预告。从年初的情人节到七夕，历经半年多的等待，这部被网友花式“催更”的奥斯卡获奖佳作终于重回院线。四次入围奥斯卡的“潜力股”西尔莎·罗南与“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德继《伯德小姐》之后，再度同框饰演“神仙cp”。定档消息一经发布便引发了全网粉丝狂欢，令该片成为七夕情侣观影首选。


 
罗南甜茶开启花式秀恩爱模式  
这才是爱情该有的样子

　　此次曝光的“情定七夕”海报中，西尔莎·罗南饰演的乔与“甜茶”饰演的劳里并肩相依。甜茶满是宠溺的眼神与罗南甜美的笑脸，让人隔着屏幕都能嗅到甜蜜。艾玛·沃森饰演的大姐梅格也与詹姆斯·诺顿饰演的家庭教师约翰上演“深情凝视”，内心深处的浓情蜜意呼之欲出。

　　如此高甜风令网友把《小妇人》列为七夕观影首选，一句“择你所爱”的宣传语有力地传递出影片情感内核：选择自己所爱的人，才是爱情该有的样子。



　　而预告中，罗南与甜茶更是频频撩动影迷嗨点，两人舞会邂逅后的纵情起舞，海边沙滩的打情骂俏，湖上冰面的牵手旋转，玩心大发的摸头捶胸，花式“撒粮”场面可谓甜到爆炸，让不少网友忍不住喊话：请原地结婚！

　　值得一提的是，乔拒绝劳里表白的高潮戏也得以曝光，罗南和甜茶的扎心演技极具代入感，十分动人。据了解，两人在影片中的爱情还“虐哭”了“劳模姐”杰西卡·查斯坦（《星际穿越》），很多原著党也是纷纷感叹：“电影版比小说还好哭！” 


  
高口碑席卷颁奖季实力认证  
这个七夕不可错过的爱情佳片

　　电影《小妇人》由奥斯卡提名导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）担当编剧和导演，将露易莎·梅·奥尔科特的同名经典小说再度搬上银幕。影片讲述了马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长的故事。四个姐妹和而不同，关于女性的自我觉醒，对独立的追求，关于个人和家庭的选择，她们诠释得淋漓尽致。

　　时至今日，这种建立在自由平等和个人价值之上，追求精神世界里的富足与自我的情感认同，对当下的女性观众来说依然有很强的共鸣。因为，她们依然会面对着同样的处境，有着同样的困惑。



　　自去年北美圣诞节上映以来，电影《小妇人》就斩获票房口碑双丰收。影片在北美票房突破1亿美元，全球票房更是超过2亿美元大关，远超业内预期。该片在今年奥斯卡上斩获包括最佳影片、最佳女主角在内的6项大奖提名，并摘得最佳服装设计奖，最终以73个奖项、185个提名横扫颁奖季，成了名副其实的“宠儿”。海外口碑和票房双赢，也让该片实力斩获“七夕档不能错过的爱情佳片”认证。


 
　　电影《小妇人》由艾玛·沃森（《哈利波特》系列）、金球奖影后西尔莎·罗南（《赎罪》《伯德小姐》）、好莱坞新秀伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、“英伦玫瑰”佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”，最年轻影帝候选人“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》）、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员倾情加盟。



　　《赎罪》服装设计师杰奎琳·杜兰、《老无所依》艺术指导杰西·冈作、《布达佩斯大饭店》作曲亚历山大·德斯普拉组成奥斯卡金牌幕后团队。如此豪华的“神仙阵容”势必将带来一场最美好的爱情盛宴，这个七夕，快带上你身边的Ta来赴这场浪漫的约定吧！



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小妇人 索尼 西尔莎·罗南 甜茶
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