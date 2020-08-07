时光网讯
近日法国一个影院老板怒砸《花木兰》
海报的视频火了，背后涉及到欧洲影院和以迪士尼为代表的好莱坞片商之间紧张的关系，以及欧洲影院业面对的尴尬局面。
影院行业希望迪士尼这样的大片厂能用大片带动市场，但迪士尼在疫情期间损失超过40亿美元后，一方面需要《花木兰》
上流媒体换来现金流，另一方面也希望能为流媒体带来更多的订阅用户。
上演砸海报戏码的是法国一家独立影院的老板Gerard Lemoine，他知道《花木兰》直接上流媒体不走院线后感到很沮丧，表示自己的影院已经为该片做了数月宣传，一直希望这部电影的上映能帮助当地电影院的复兴。虽然迪士尼对《花木兰》的决定让Lemoine很不满，他说也还是指望着迪士尼（20世纪影业）的《王牌特工：源起》的上映。
旗下拥有38个分支机构的欧洲国际电影联盟（UNIC），最近就此事质询迪士尼：“新的电影内容应该首要保证影院发行，并留有显著的窗口期。尽管许多发行商们口头上宣称‘我们将团结在一起’，但这些话背后必须要付诸行动的支持！”
新冠疫情在欧洲比美国控制得好，法国、德国、西班牙、英国等影院都已复工，他们希望能带来票房的重量级大片登场。华纳的《信条》
8月底陆续在欧洲多哥个国家上映，迪士尼的《花木兰》也是很多人盼望的“救市之作”，然而迪士尼的决定给欧洲的影院经营者浇了一盆冷水。
欧洲对影院体验看得很重，多年来遵循窗口制。电影先上影院，几个月之后VOD点播 、电视台播出、蓝光DVD发行，这样的窗口期运行了很多年。
今年突如其来的疫情，让好莱坞电影公司开始对窗口期进行调整，环球先是和AMC达成协议，把窗口期缩短到17天。接下来是迪士尼让2亿美元投资的《花木兰》在美国、欧洲等有Disney+平台的国家放弃影院上映。
欧洲国际电影联盟表示，“如果片方伙伴要等美国彻底从疫情中缓过来时，才给我们提供新的影片，那对于广大敬业的欧洲影院和员工来说就太晚了。”一个残酷的现实是：全球主要流媒体来自美国公司，欧洲电影市场有号召力的商业大片主要也来自美国。雪上加霜的是，因为疫情关门几个月的欧洲电影院，现在更没有和好莱坞大片厂谈判的筹码了。
在好莱坞，像迪士尼、华纳、环球这样的电影公司都开始自建流媒体平台，尤其是迪士尼赶在去年11月上线，10个月时间就做到了6000万订阅用户。这些传媒大集团既拍发行院线电影，又要发展自己的流媒体平台，自然没法全心全意和电影院站在一起了。
欧洲影院比中国内地电影院还要尴尬，毕竟这里大多数国家都已经覆盖了Netflix、亚马逊、Disney+等流媒体平台，这几大流媒体平台上影视内容比国内的爱优腾量要大，欧洲观众拥有更多的选择权。