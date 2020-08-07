上演砸海报戏码的是法国一家独立影院的老板Gerard Lemoine，他知道《花木兰》直接上流媒体不走院线后感到很沮丧，表示自己的影院已经为该片做了数月宣传，一直希望这部电影的上映能帮助当地电影院的复兴。虽然迪士尼对《花木兰》的决定让Lemoine很不满，他说也还是指望着迪士尼（20世纪影业）的《王牌特工：源起》的上映。

旗下拥有38个分支机构的欧洲国际电影联盟（UNIC），最近就此事质询迪士尼：“新的电影内容应该首要保证影院发行，并留有显著的窗口期。尽管许多发行商们口头上宣称‘我们将团结在一起’，但这些话背后必须要付诸行动的支持！”





巴黎大雷克斯剧院（图源：CFP）









欧洲对影院体验看得很重，多年来遵循窗口制。电影先上影院，几个月之后VOD点播 、电视台播出、蓝光DVD发行，这样的窗口期运行了很多年。





今年突如其来的疫情，让好莱坞电影公司开始对窗口期进行调整，环球先是和AMC达成协议，把窗口期缩短到17天。接下来是迪士尼让2亿美元投资的《花木兰》在美国、欧洲等有Disney+平台的国家放弃影院上映。





欧洲国际电影联盟表示，“如果片方伙伴要等美国彻底从疫情中缓过来时，才给我们提供新的影片，那对于广大敬业的欧洲影院和员工来说就太晚了。”一个残酷的现实是：全球主要流媒体来自美国公司，欧洲电影市场有号召力的商业大片主要也来自美国。雪上加霜的是，因为疫情关门几个月的欧洲电影院，现在更没有和好莱坞大片厂谈判的筹码了。

美国主要流媒体平台全球用户数（数字仍在变化中）





在好莱坞，像迪士尼、华纳、环球这样的电影公司都开始自建流媒体平台，尤其是迪士尼赶在去年11月上线，10个月时间就做到了6000万订阅用户。这些传媒大集团既拍发行院线电影，又要发展自己的流媒体平台，自然没法全心全意和电影院站在一起了。





欧洲影院比中国内地电影院还要尴尬，毕竟这里大多数国家都已经覆盖了Netflix、亚马逊、Disney+等流媒体平台，这几大流媒体平台上影视内容比国内的爱优腾量要大，欧洲观众拥有更多的选择权。