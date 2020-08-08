又一部进口片定档。





我们永远在一起 定格父亲记忆美好画面





电影改编自日本作家中岛京子的同名小说，讲述了父亲被确诊为阿尔兹海默症之后，七年间如何与家人在逐渐消失的记忆中慢慢告别的温情故事。





此次发布的海报中，一家人在梦幻的旋转木马前，定格父亲记忆中一段美好的画面。记忆会消失，但幸好爱不会，电影中总是出现的三把雨伞，代表着父亲心里一直牵挂的妻子和孩子们。





哀而不伤治愈人心的爱 笑泪交织温情满满





“当一个人患上阿尔兹海默症，那么从他患病那日开始，就和身边的人开始了一场漫长的告别。”把这样一个关于亲人离别的悲伤故事，拍得诙谐而暖心，看似平淡的剧情，却足以令人感动落泪。













默默守护父亲的妈妈，国外生活但并不幸福的大女儿，工作和感情出现危机的二女儿以及处在青春期的外孙，一家人各有各的苦恼，因为父亲患病重新聚在一起。





预告中父亲骄傲地读出十分难懂的汉字，曾经严厉的爸爸变得可爱；一家人陪父亲过生日，在欢乐和泪水中一切都发生了改变。“记忆会消失，但幸好爱不会。”导演中野量太用时间与爱为我们组成了一幅温暖家庭的画像。











电影《漫长的告别》演员阵容同样强大，深受中国观众喜爱的日本人气女星苍井优，与竹内结子饰演一对生活充满问题的姐妹，曾两度获得日本电影学院奖最佳男主角的实力派演员山崎努，则出演了罹患阿尔兹海默症的父亲这一角色，此外松原智惠子、中村伦也等高配置的演员阵容，增添了影片看点。











