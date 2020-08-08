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苍井优《漫长的告别》内地定档曝预告

竹内结子&山崎努等出演 哀而不伤治愈人心

2020-08-08 11:42:47 来源：Mtime时光网

又一部进口片定档。

定档海报

　　时光网讯中野量太执导，苍井优竹内结子松原智惠子山崎努等人气实力派演员主演的日影治愈系佳作《漫长的告别》今日发布定档海报及“笑泪交织”预告，同时宣布定档8月28日上映。

我们永远在一起 定格父亲记忆美好画面

　　电影改编自日本作家中岛京子的同名小说，讲述了父亲被确诊为阿尔兹海默症之后，七年间如何与家人在逐渐消失的记忆中慢慢告别的温情故事。

　　此次发布的海报中，一家人在梦幻的旋转木马前，定格父亲记忆中一段美好的画面。记忆会消失，但幸好爱不会，电影中总是出现的三把雨伞，代表着父亲心里一直牵挂的妻子和孩子们。

哀而不伤治愈人心的爱  笑泪交织温情满满

　　“当一个人患上阿尔兹海默症，那么从他患病那日开始，就和身边的人开始了一场漫长的告别。”把这样一个关于亲人离别的悲伤故事，拍得诙谐而暖心，看似平淡的剧情，却足以令人感动落泪。



　　默默守护父亲的妈妈，国外生活但并不幸福的大女儿，工作和感情出现危机的二女儿以及处在青春期的外孙，一家人各有各的苦恼，因为父亲患病重新聚在一起。

　　预告中父亲骄傲地读出十分难懂的汉字，曾经严厉的爸爸变得可爱；一家人陪父亲过生日，在欢乐和泪水中一切都发生了改变。“记忆会消失，但幸好爱不会。”导演中野量太用时间与爱为我们组成了一幅温暖家庭的画像。



　　电影《漫长的告别》演员阵容同样强大，深受中国观众喜爱的日本人气女星苍井优，与竹内结子饰演一对生活充满问题的姐妹，曾两度获得日本电影学院奖最佳男主角的实力派演员山崎努，则出演了罹患阿尔兹海默症的父亲这一角色，此外松原智惠子、中村伦也等高配置的演员阵容，增添了影片看点。




   编辑：飒飒

关键词： 日本 定档 治愈
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