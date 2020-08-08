导演约翰·卡尼自《再次出发之纽约遇见你》
内地热映后便收获了无数影迷粉丝，《初恋这首情歌》
则是他的又一力作。音乐、爱情等多种元素的完美融合也使得影片斩获了超高口碑，此番在中国大陆的上映让无数粉丝直呼期待。
校园乐队演绎青春悲喜 真实经历引发成长共鸣
该片取材于导演约翰·卡尼
青少年时期组建摇滚乐队的真实经历。在80年代的都柏林，因为家境窘迫，十四岁的少年康纳转学来到了一所校规极为严苛死板的教会学校就读。
期间，康纳喜欢上了比他大一岁的女孩蕾菲娜，为了获得心爱女生的青睐，他召集自己身边热爱音乐的小伙伴，组织起了一支摇滚乐队。
在此次曝光的公映海报中，“Sing Street”乐队三人组与女主角蕾菲娜凝视前方、目光坚定。背景里阳光耀眼，天空干净透亮，让整个画面充满青春向上的气息和专属于少年少女们的元气。
曾担任乐队贝斯手的约翰·卡尼通过温暖怀旧的光影，将一段青涩隐秘的少年往事娓娓道来。影片用充满诗意的镜头和明朗轻快的节奏将少年彼时的烦恼一一道尽，而青春期怅然若失的迷恋、义无反顾的热忱，还有倾尽所有的无畏都让很多观众情不自禁地回溯起了自己的青春年华。
约翰·卡尼又一音乐力作 绝佳口碑不负万众期待
在面对分崩离析的家庭、恃强凌弱的校园以及爱而不得的青涩初恋时，音乐赋予了少年们对抗世界的勇气。
《初恋这首情歌》
中有对糟糕现状的嘲讽，有突如其来的细腻爱情，更有为理想远行而留下的离愁，扣人心弦的音乐与青春的悲喜紧密地交织在一起，浪漫诗意亦不失温暖活力。
关于音乐的绝佳诠释和对于青春的动人解读也让影片赢得了无数影迷和业内专家的青睐。《初恋这首情歌》斩获了金球奖最佳音乐/喜剧片、美国国家评论协会奖十佳独立电影、美国评论家选择电影奖最佳歌曲等多个奖项的提名。
影片《初恋这首情歌》
此次更有DTS:X版本可供观众选择，作为新一代沉浸式环绕声技术，能够在观众周围的精确位置点上营造逼真的声音效果，精准定位每一个声音细节，从而呈现完全沉浸式的聆听体验，助力观众们更好地参与这场摇滚狂欢。
作为全国艺联“艺术人生”系列音乐季推出的第四部作品，《初恋这首情歌》就像是一阵清风，温暖而戳心。