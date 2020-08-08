爱尔兰著名导演约翰·卡尼自编自导的电影《初恋这首情歌》已经上映，并曝光了公映海报。















校园乐队演绎青春悲喜 真实经历引发成长共鸣









期间，康纳喜欢上了比他大一岁的女孩蕾菲娜，为了获得心爱女生的青睐，他召集自己身边热爱音乐的小伙伴，组织起了一支摇滚乐队。











在此次曝光的公映海报中，“Sing Street”乐队三人组与女主角蕾菲娜凝视前方、目光坚定。背景里阳光耀眼，天空干净透亮，让整个画面充满青春向上的气息和专属于少年少女们的元气。





曾担任乐队贝斯手的约翰·卡尼通过温暖怀旧的光影，将一段青涩隐秘的少年往事娓娓道来。影片用充满诗意的镜头和明朗轻快的节奏将少年彼时的烦恼一一道尽，而青春期怅然若失的迷恋、义无反顾的热忱，还有倾尽所有的无畏都让很多观众情不自禁地回溯起了自己的青春年华。





约翰·卡尼又一音乐力作 绝佳口碑不负万众期待















在面对分崩离析的家庭、恃强凌弱的校园以及爱而不得的青涩初恋时，音乐赋予了少年们对抗世界的勇气。















关于音乐的绝佳诠释和对于青春的动人解读也让影片赢得了无数影迷和业内专家的青睐。《初恋这首情歌》斩获了金球奖最佳音乐/喜剧片、美国国家评论协会奖十佳独立电影、美国评论家选择电影奖最佳歌曲等多个奖项的提名。















作为全国艺联“艺术人生”系列音乐季推出的第四部作品，《初恋这首情歌》就像是一阵清风，温暖而戳心。



