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《1917》夺冠《星际穿越》依旧强劲

复工第三周同比涨1400万 《八佰》8.14点映

2020-08-10 08:56:16 来源：电影票房

周末冠军的争夺上，《1917》差点被诺兰的《星际穿越》逆袭。
本文转载自 微信公众号“电影票房”
　　上周是国内影院复工第三周，据电影专资办数据，奥斯卡获奖影片《1917》3658万周末夺冠，复映第二周的《星际穿越》依旧表现强劲2932万屈居亚军，《多力特的奇幻冒险》1413万季军，新片《极速车王》804万位居第五。另外一部新片《初恋这首情歌》在艺联上映仅拿到不到50万票房。



　　复工第三周全国票房仅报2.12亿，比上周仅上涨1400万，人次较上周也仅仅多出22万人次，勉强突破700万。并且按照目前支撑市场的几部影片走势来看，下周工作日的单日票房可能较本周出现会出现倒退。


　　不过虽然本周的市场表现不及预期，但我们也不需太过悲观，展望一下后续影片，下周末有预售成绩较为突出的《哈利·波特与魔法石》和复工后首部国产大片《八佰》８月14日开启点映，再加上目前2020年全球票房冠军《绝地战警3》，凭这些影片的号召力让市场继续进入恢复状态肯定没有任何问题。

　　而只要他们能够将市场带热，那么等到后续《八佰》和《信条》等重磅炸弹正式上映时，我们内地市场票房还是有恢复到接近复工之前水平的希望的。

　　回到在映影片方面，在得回部分被新片抢走的市场空间和特效影厅之后，《星际穿越》以极微弱的优势逆袭《1917》在上周日重回单日冠军，重映7天累计票房已经超过8000万。


　　《1917》首周三天票房3658万，与复工后首部进口新片《多力特的奇幻冒险》同期成绩相若，但彼时全国仅有5000家影院复工，如今这一数字已超过了8000家。

　　《多力特的奇幻冒险》较周六微幅逆跌，累计票房已超七个月前的《变身特工》，暂时位列2020年内地票房冠军；《误杀》复映票房已超8000万，总票房距离13亿大关也已只相差不到千万。

作者：电影票房   编辑：小火纸

关键词： 1917 星际穿越 极速车王 影院复工 八佰
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