周末冠军的争夺上，《1917》差点被诺兰的《星际穿越》逆袭。

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复工第三周全国票房仅报2.12亿，比上周仅上涨1400万，人次较上周也仅仅多出22万人次，勉强突破700万。并且按照目前支撑市场的几部影片走势来看，下周工作日的单日票房可能较本周出现会出现倒退。















回到在映影片方面，在得回部分被新片抢走的市场空间和特效影厅之后，《星际穿越》以极微弱的优势逆袭《1917》在上周日重回单日冠军，重映7天累计票房已经超过8000万。







《1917》首周三天票房3658万，与复工后首部进口新片《多力特的奇幻冒险》同期成绩相若，但彼时全国仅有5000家影院复工，如今这一数字已超过了8000家。





《多力特的奇幻冒险》较周六微幅逆跌，累计票房已超七个月前的《变身特工》，暂时位列2020年内地票房冠军；《误杀》复映票房已超8000万，总票房距离13亿大关也已只相差不到千万。