本文转载自 微信公众号“电影票房”
复工第三周全国票房仅报2.12亿，比上周仅上涨1400万，人次较上周也仅仅多出22万人次，勉强突破700万。并且按照目前支撑市场的几部影片走势来看，下周工作日的单日票房可能较本周出现会出现倒退。
不过虽然本周的市场表现不及预期，但我们也不需太过悲观，展望一下后续影片，下周末有预售成绩较为突出的《哈利·波特与魔法石》
和复工后首部国产大片《八佰》８月14日开启点映
，再加上目前2020年全球票房冠军《绝地战警3》
，凭这些影片的号召力让市场继续进入恢复状态肯定没有任何问题。
而只要他们能够将市场带热，那么等到后续《八佰》和《信条》
等重磅炸弹正式上映时，我们内地市场票房还是有恢复到接近复工之前水平的希望的。
回到在映影片方面，在得回部分被新片抢走的市场空间和特效影厅之后，《星际穿越》以极微弱的优势逆袭《1917》在上周日重回单日冠军，重映7天累计票房已经超过8000万。
《1917》首周三天票房3658万，与复工后首部进口新片《多力特的奇幻冒险》同期成绩相若，但彼时全国仅有5000家影院复工，如今这一数字已超过了8000家。
《多力特的奇幻冒险》较周六微幅逆跌，累计票房已超七个月前的《变身特工》，暂时位列2020年内地票房冠军；《误杀》复映票房已超8000万，总票房距离13亿大关也已只相差不到千万。