过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.关晓彤主演《图兰朵》首曝海报
关晓彤、迪伦·斯普罗斯、姜文、胡军、苏菲·玛索等出演的奇幻战争片《图兰朵：魔咒缘起》首曝海报。该片由《甄嬛传》导演郑晓龙执导，王小平担任编剧。
故事灵感源于世界十大歌剧之一《图兰朵》
，讲述大汗国为扩展版图，派兵去征服小国马尔维亚，意外带回该国传世之宝“三色镯”，一个侵蚀大汗国上下的魔咒也由此开启。
02.电视剧《繁花》月底开拍
王家卫担任总导演及监制的《繁花》
将于月底在上海开拍，剧中背景设定为上世纪90年代的上海，讲述胡歌饰演男主角阿宝，与几位红颜知己的故事，而当中他与饰演老板娘的马伊琍也有一段情。
电影版《繁花》计划于明年年初开拍。
03.《八佰》8月14日提前点映
战争片《八佰》
已定档8月21日上映。日前，影片宣布将于8月14日开始点映。
《八佰》根据真实历史改编，由管虎执导，欧豪、张译、姜武、王千源等出演。
04.新《倚天屠龙记》杀青
新《倚天屠龙记》由王晶执导，剧情延续《倚天屠龙记之魔教教主》，讲述张无忌前往大都寻找赵敏的故事。
01.《花木兰》台湾定档
电影《花木兰》宣布将于9月4日在中国台湾地区上映，内地尚未有正式的档期消息。
扎克·施奈德晒出《正义联盟》 导演剪辑版新剧照，荒原狼现身。影片将于2021年登陆HBO Max。