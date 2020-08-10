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时光早报：关晓彤《图兰朵》曝海报

《八佰》8.14点映 新《倚天屠龙记》杀青

2020-08-10 09:06:55 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.关晓彤主演《图兰朵》首曝海报





      关晓彤、迪伦·斯普罗斯、姜文、胡军、苏菲·玛索等出演的奇幻战争片《图兰朵：魔咒缘起》首曝海报。该片由《甄嬛传》导演郑晓龙执导，王小平担任编剧。

      故事灵感源于世界十大歌剧之一《图兰朵》，讲述大汗国为扩展版图，派兵去征服小国马尔维亚，意外带回该国传世之宝“三色镯”，一个侵蚀大汗国上下的魔咒也由此开启。

02.电视剧《繁花》月底开拍



      王家卫担任总导演及监制的《繁花》将于月底在上海开拍，剧中背景设定为上世纪90年代的上海，讲述胡歌饰演男主角阿宝，与几位红颜知己的故事，而当中他与饰演老板娘的马伊琍也有一段情。

      电影版《繁花》计划于明年年初开拍。

03.《八佰》8月14日提前点映



      战争片《八佰》已定档8月21日上映。日前，影片宣布将于8月14日开始点映。

      《八佰》根据真实历史改编，由管虎执导，欧豪、张译、姜武、王千源等出演。

04.《倚天屠龙记》杀青



      日前，新《倚天屠龙记》主演林峯、文咏珊发文宣布该片杀青。

      新《倚天屠龙记》由王晶执导，剧情延续《倚天屠龙记之魔教教主》，讲述张无忌前往大都寻找赵敏的故事。



01.《花木兰》台湾定档



      电影《花木兰》宣布将于9月4日在中国台湾地区上映，内地尚未有正式的档期消息。

02.扎导曝光《正义联盟》导剪版新剧照



      扎克·施奈德晒出《正义联盟》 导演剪辑版新剧照，荒原狼现身。影片将于2021年登陆HBO Max。 

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 图兰朵 八佰 倚天屠龙记
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