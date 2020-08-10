





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.关晓彤主演《图兰朵》首曝海报

















关晓彤、迪伦·斯普罗斯、姜文、胡军、苏菲·玛索等出演的奇幻战争片《图兰朵：魔咒缘起》首曝海报。该片由《甄嬛传》导演郑晓龙执导，王小平担任编剧。









02.电视剧《繁花》月底开拍















电影版《繁花》计划于明年年初开拍。





03.《八佰》8月14日提前点映















《八佰》根据真实历史改编，由管虎执导，欧豪、张译、姜武、王千源等出演。





04.新《倚天屠龙记》杀青















新《倚天屠龙记》由王晶执导，剧情延续《倚天屠龙记之魔教教主》，讲述张无忌前往大都寻找赵敏的故事。













01.《花木兰》台湾定档











电影《花木兰》宣布将于9月4日在中国台湾地区上映，内地尚未有正式的档期消息。



