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"哈利波特与魔法石"曝神奇分院帽片段

一顶帽子决定未来 分院仪式回味无穷

2020-08-10 09:49:56 来源：Mtime时光网

《哈利·波特与魔法石》今日曝光“神奇分院帽”片段，引发一波高燃回忆杀。
　　时光网讯　为庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年，根据J.K.罗琳畅销小说“哈利·波特”系列第一部改编的电影《哈利·波特与魔法石》，推出全新4K修复3D版，即将于8月14日登陆全国院线，中国也是全球首个上映这一新版本的国家。

　　影片今日曝光“神奇分院帽”片段，引发一波高燃回忆杀。勇敢的格兰芬多、智慧的拉文克劳、精英的斯莱特林、忠诚的赫奇帕奇，霍格沃茨四大学院散发着不同的迷人光彩，令人心驰神往，迫不及待想冲进影院重温魔法世界的神奇。影片现已开启预售，快为自己定一张重返霍格沃茨的电影票吧！


格兰芬多学院的集体庆祝

一顶帽子决定未来 
分院仪式回味无穷

　　在麻瓜的世界里，入学分班可能是一张试卷，或是一次谈话。而在霍格沃茨魔法学校，分班这件事则交给了分院帽来完成。每个来到霍格沃茨的学生，只要戴上分院帽，就会被分入最合适自己的学院。霍格沃茨千年的校史证明了分院帽的一贯正确性。不过它偶尔也会遇到为难的时候，比如遇见额头有闪电伤疤的哈利·波特。如今随着片段再看分院帽与哈利·波特对话这一幕，细节与伏笔比比皆是。


哈利·波特戴上神奇的分院帽

　　体内有一部分伏地魔魂魄的哈利，在分院帽看来，是拥有斯莱特林血统的。然而，亲生父母都毕业于格兰芬多，哈利也必然是适合那里的。

　　于是，分院帽与哈利·波特进行了一番对话，11岁的哈利坚持说“不去斯莱特林”，而分院帽纠结许久也最终为哈利选择了格兰芬多，电影里的欢呼声，邓布利多校长脸上的笑容，都像极了看这段电影时的我们，不仅为哈利感到开心，更对他接来下即将开启的冒险之旅充满期待。


哈利和分院帽说“不去斯莱特林”

四大学院各具魅力 
每一款都让人想Pick

　　20年前，《哈利·波特与魔法石》为中国读者打开了一个神奇的魔法世界。很多人开始向往一所叫霍格沃茨的魔法学校，那里有很多让人想上学的理由——神秘美丽的城堡、吃不完的美食、有趣的老师和同学。更重要的是，学校里的四大学院都充满了独特的魅力。

　　格兰芬多、斯莱特林、拉文克劳、赫奇帕奇，霍格沃茨四大学院皆以各自创始人的名字命名。每个学院招收的学生也都传承了创始人所拥有的的特质。其中，哈利、赫敏、罗恩三个小伙伴所在的格兰芬多，它代表了勇气、胆量、果敢。从三位主角一路冒险，勇闯难关不难看出，格兰芬多的特质在他们身上得到了充分体现。其次是“学霸”聚集地拉文克劳，睿智、聪慧、好学是这个学院的代名词。


赫敏和分院帽的第一次接触

　　而赫奇帕奇的关键词则是忠诚、勤劳、耐心，有种说法称赫奇帕奇代表的是努力坚持的大多数，或许他们没有令人刮目相看的特质，但他们绝对是可靠的伙伴。而四大学院中争议最大的应该是极度看重血统和出身的斯莱特林。伏地魔毕业于此，马尔福也是这所学院的学生，可以说，这个魔法世界中的反派大多出自斯莱特林。

　　而哈利·波特不想去斯莱特林的一大理由，是他一开始就不怎么喜欢马尔福。但斯莱特林展现的特质是狡黠、野心、智谋，就像分院帽对哈利说的，如果他去了斯莱特林，可以有一番大作为。


霍格沃茨四大学院学生齐聚一堂

　　其实，霍格沃茨代表的是一种理想和向往，无论什么样的学生，都可以在这里开启独属于自己的魔法旅程——令人神往的魔法学校，神奇的分院帽，激动人心的青葱岁月，你准备好和全国观众一起“返校”了吗？

　　《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新的4K修复3D版将于8月14日登陆全国院线，预售现已全面开启，即刻购票，重温经典魅力，感受前所未有的大银幕魔法震撼。

霍格沃茨校园生活每天都有惊喜

罗恩戴上分院帽的一刻


蛇院斯莱特林三人组

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 哈利·波特与魔法石 重映 华纳
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