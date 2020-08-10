《绝地战警：疾速追击》将于8月14日全国上映，今日发布“老铁互挺”特辑。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》将于8月14日全国上映，今日发布“老铁互挺”特辑，作为同档期内唯一的好莱坞新片，现正火爆预售中。





电影由“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，延续《变形金刚》系列名导迈克尔·贝爆炸美学风格，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持。电影自海外及北美上映以来，票房、口碑双丰收，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成为2020年开年至今全球及北美电影票房冠军。









作为《绝地战警》系列的灵魂组合，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯打造了这个好莱坞影史上最为经典的动作警匪电影IP，成为一代中国影迷的经典记忆。在这一部《绝地战警：疾速追击》中，威尔·史密斯饰演的迈阿密警探麦克，和马丁·劳伦斯饰演的老搭档马库斯，这对合作超过20年的搭档依旧配合无间，默契十足。





史皇在特辑中表示，两人之间嘴炮互怼的默契和战斗配合是他们最不愿意丢失的，谈到两人的关系，史皇则戏称“我们之间一直以来都有点老夫老妻的氛围”。金牌制片人杰瑞·布鲁克海默对这样的说法也表示了肯定“马丁和威尔的行事风格，就像是一对古怪的可爱情侣”。

百亿阵容加持《绝地战警：疾速追击》 在新的故事里，史皇依旧享受警察工作带来的刺激与速度感，马丁却开始发福并升级当了爷爷，自此开始渴望回归家庭，享受退休的安稳生活。然而当史皇遭遇神秘敌人多次暗杀，身中数弹死里逃生后，马库斯毅然出手，决定与史皇“要飞一起飞，要死一起死”。最新发布的特辑与预告中，史皇与马丁身手依旧不减当年，炫目火爆的枪战爆破场面震撼视听，紧张刺激的飙车追凶戏份更令人血脉贲张。





在与敌人在迈阿密上演飙车对决时，史皇时而飙车飞驰在高速上来回穿梭，利用漂移车技机枪横扫以一敌众，时而在直升机火箭筒的强火力轰炸下夺命狂奔，凌空一跃搏命扒直升机追击敌人，上天入地尽显英雄本色。而马丁·劳伦斯作在与史皇并肩作战、欢乐斗嘴的时候依旧默契十足，幽默金句频出。最强老铁携手再干一票，令影迷无限期待他们的精彩表现。

电影不仅延续升级了好莱坞名导迈克尔·贝在《绝地战警》系列中所开创的爆炸美学风格，更有《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默全力支持。杰瑞·布鲁克海默作为好莱坞首屈一指的金牌制片人，不仅与迈克尔·贝一同打造了《绝地战警》系列、《珍珠港》等电影，更打造了包括《加勒比海盗》系列、《国家宝藏》系列在内的多部好莱坞商业大片。





两位好莱坞顶级电影人仅《变形金刚》系列和《加勒比海盗》系列便分别收获44.77亿美元、45.19亿美元，所有作品票房累计更超百亿美元。在两位电影人“百亿票房组合”光环的加持下，《绝地战警：疾速追击》绝对是此次暑期档最燃爆爽的好莱坞动作商业大片。









《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影8月14日全国上映，作为同档期内唯一好莱坞新片，现正火爆预售中，抢先购票精彩不容错过。









