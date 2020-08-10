《小妇人》曝光一组“爱情金句”剧照，七大主角全部亮相。

时光网讯 美国哥伦比亚影片公司出品的七夕必看佳片《小妇人》曝光一组“爱情金句”剧照。女主乔·马奇（西尔莎·罗南 饰）领衔七大主角全部亮相，“想要被爱与爱一个人是不同的”“从认识你的那一刻开始，我就爱上了你”等爱情金句频出，或发人深省，或深情满满，从不同角度诠释爱的真谛，令人对影片中的爱情更为期待。





上周末《小妇人》刚刚宣布定档七夕8月25日，消息一出瞬间引发全民欢呼，“小妇人定档”话题持续霸屏微博热搜榜，一路飙升至第七位。从年初因疫情撤出情人节档，到如今重新定档七夕，大半年间《小妇人》承载了无数观众的翘首以待。因此这次一经定档便被许多网友盖戳为“七夕首选爱情佳片”。







艾玛乖乖女金句

《小妇人》的故事围绕马奇四姐妹展开。片中角色众多，形象鲜明出彩，群像戏备受赞誉。此次曝光的“爱情金句”剧照既体现出各个角色对爱的不同理解，又反映出不同的人物性格。比如马奇家大姐梅格是向往婚姻生活的传统女性，“一辈子都会乖乖的”说出了她安于平凡的心声；





而二姐乔与梅格正相反，她追求独立自主，“我太热爱我的自由了”让她对婚姻据而远之；马奇太太是女儿们成长路上的心灵导师，她的一句“想要被爱与爱一个人是不同的”，点醒了陷入爱情迷惘的乔；而有钱任性的马奇姑妈则是毒舌导师，对嫁给穷教师的梅格直言“寒舍里的爱情是种失败”。







艾米选择爱的人金句

电影《小妇人》改编自美国著名作家路易莎·梅·奥尔科特的同名经典小说，讲述马奇四姐妹的亲情、爱情和成长故事。其中爱情是贯穿全片的主线，也成为了观众的七夕首选。 “甜茶”蒂莫西·柴勒梅德和四提奥斯卡的当红小花西尔莎·罗南，组成原著中经典的劳里&乔CP，将首度在国内大银幕合体发糖，承包这个七夕的全部甜蜜。







贝丝爱的深沉金句





这也是两人继《伯德小姐》之后再度饰演神仙cp，默契值和化学反应肉眼可见。在此前曝光的“情定七夕”版预告中，两人纵情热舞、牵手滑冰、追赶打闹，各种互动像极了爱情。在此次曝光的“爱情金句”剧照中，劳里那句“从认识你的那一刻开始我就爱上了你”，便是他对乔的深情表白。

自去年北美圣诞节上映以来，电影《小妇人》就一路票房口碑双丰收。影片在北美票房突破1亿美元，全球票房更是超过2亿美元大关，远超业内预期。







妈咪爱与被爱金句





该片在今年奥斯卡上斩获包括最佳影片、最佳女主角在内的6项大奖提名，并摘得最佳服装设计奖，最终以73个奖项、185个提名横扫颁奖季，成了名副其实的“奖项提名收割机”。海外口碑和票房双赢，也让该片实力斩获“七夕档品质首选”认证。更有网友大赞“看这部电影像是一切美好词汇的集合”。

电影《小妇人》由艾玛·沃森（《哈利波特》系列）、金球奖影后西尔莎·罗南（《赎罪》《伯德小姐》）、好莱坞新秀伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、“英伦玫瑰”佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”，最年轻影帝候选人“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》）、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员倾情加盟。







马奇姑妈金句





《赎罪》服装设计师杰奎琳·杜兰、《老无所依》艺术指导杰西·冈作、《布达佩斯大饭店》作曲亚历山大·德斯普拉组成奥斯卡金牌幕后团队。如此豪华的“神仙阵容”将带来一场最丰盈的爱情盛宴。这个七夕，快带上你身边的Ta来赴这场浪漫的约定吧！





乔追逐自由金句



甜茶一见钟情金句

编辑：甄甏甏