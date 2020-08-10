电影主题“来，是为了更好的回去”直白却生动的展现出影片的精神内核，也贴切表达出所有来藏旅人的内心诉求。





据悉，《极净之路》是一部以藏地音乐旅行为主要题材拍摄的电影，由秦万民担当影片总导演，马云龙担任影片导演。





此次电影开机仪式正值当雄一年一度的“当吉仁赛马节”开幕，开幕式现场当雄县长其美次仁与导演马云龙共同为电影《极净之路》开机揭牌。所有主创人员与演员到场出席。





《极净之路》以当雄的音乐为元素，以多线叙事的手法展现故事情节。影片中的六位角色，怀抱着不同的原因来到西藏，通过时间和空间的交错，在这趟心灵之旅中相交相会。每个人都有自己的生活和故事，但是他们有着一个共同的目的地——当雄，在这片净土上他们是否能够寻找到内心的答案？





电影主题“来，是为了更好的回去”直白却生动的展现出影片的精神内核，也贴切表达出所有来藏旅人的内心诉求。





开机当日正值当雄一年一度的“当吉仁赛马节”，“当吉仁”在藏语中意为当雄最舒服的季节，又有赛马节之意。每年8月8日，来自西藏各地的牧民和游客一齐汇聚当雄，共同欢庆一年一度的赛马节。此次为期一周的盛会开幕式极为盛大，当五色烟火腾空，宣布2020当吉仁赛马节正式开幕并为电影《极净之路》开机揭牌。





《极净之路》选择在这具有特殊意义的日子开机，是想通过大家都在关注的“电影”让更多人了解西藏、了解当雄独特的文化魅力。

编辑：羊羊