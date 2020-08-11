网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

消失一年的《八佰》，能扛起救市大旗吗？

在“后疫情时代”，放映行业可能彻底洗牌

2020-08-11 08:41:23 来源：Mtime时光网

《八佰》的上映或许才是疫情过后，内地影院复苏的真正起点。
      时光网讯 从7月20日开始，因为疫情歇业了足足半年的内地影院，终于开门了。

      虽然经过了半年的分别，但幸好，还是有很多人对影院不离不弃。

      最近，有越来越多的影院逐渐开门，越来越多的新片开始定档，管虎导演的《八佰》定档8月21日上映，更给整个市场打了一剂强心针。



      但业内人士指出，影院30%上座率和50%的排片限制何时松绑，直接影响《八佰》的票房能否突破重围，扛起救市大旗。

      虽然距离电影市场完全复苏，还有很长的一段路要走，但幸好，我们终于不再苦苦追问“影院什么时候能开门了”，终于开始看到了希望！

“一票难求”与“一分钱票价”

      时光君首先想聊聊，在“后疫情时代”去影院看电影的变化。


      首先是购票，很多影迷会发现，上周想去身边热门影院的黄金场次看片，你可能很难买到票。

      为什么呢？

      因为根据相关规定，电影院恢复开放后，日排片减至正常时期的一半，每场上座率不得超过30%，实行交叉隔座售票。

      这就意味着，一家影院复工后，只开放了相当于平时15%的有效座位，是可以正常卖票的。

      白天的场次还好，到了周末晚间的热门场次，确实有可能一票难求。

      第二个重要的发现是，票价可能便宜了不少。

      以上海市为例，8月3日-10月31日在上海购买影票的用户，即可享受每张票立补10元的优惠，如果票价原价低于10元，用户需最低支付1元。


      由于放映大部分的复映片，影院是不需要和片方分账的，而且也取消了最低限价，所以有些影院会把复映片的票价压得很低，甚至低到不足10元。

      以北京的中国电影博物馆为例，复映片票价甚至低到夸张的1分钱，当然如果你在购票APP上买票，还需要付3元的手续费，相当于用3.01元看了一场电影，四舍五入基本算免费了。


      在第一批复工的影院中，成都和平电影院在开工第一天，每张票价也仅售3.1元，除去售票平台方分成，第一天整个影院共收入16.5元。

      据猫眼专业版数据显示，复工首周，全国有96%的影院票价，低于去年平均票价37.1元，首周全国电影市场97%的场次是优惠放映，95%的观众购买到了优惠影票观影。

作者：隐饮   编辑：羊羊

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 八佰

相关电影/影人

八佰

八佰 (2020)

0.0

导演：管虎

主演：姜武 张译

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

大本带小女友见"好基友"马特达蒙夫妇

一眼看出热恋情侣和老夫老妻的区别

21
大本和小女友热吻，马特呆萌把老婆晾一边，一个人玩沙子。
2

陈坤&周迅奇幻新片《侍神令》曝预告

陈坤出演阴阳师晴明 影片定档2020年上映

穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿..
3

电影《射雕英雄传之九阴白骨爪》杀青

聚焦黄药师和梅超风的爱情 演员暂未公布

9
到底谁扮演梅超风和黄药师呢？
4

卡神《阿凡达2》曝多功能潜水器概念图

多部续集已推迟到2022年-2028年上映

7
《阿凡达2》最新消息，请慢慢享用。
5

诺兰新作"信条"中国内地定档9.4!!

导演:"这是我们为大银幕打造的传奇大片"

刚说《盗梦空间》重映是为了准备迎接《信条》，《信条》..

查看更多