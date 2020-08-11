《八佰》的上映或许才是疫情过后，内地影院复苏的真正起点。

时光网讯 从7月20日开始，因为疫情歇业了足足半年的内地影院，终于开门了。





虽然经过了半年的分别，但幸好，还是有很多人对影院不离不弃。















但业内人士指出，影院30%上座率和50%的排片限制何时松绑，直接影响《八佰》的票房能否突破重围，扛起救市大旗。





虽然距离电影市场完全复苏，还有很长的一段路要走，但幸好，我们终于不再苦苦追问“影院什么时候能开门了”，终于开始看到了希望！





“一票难求”与“一分钱票价”





时光君首先想聊聊，在“后疫情时代”去影院看电影的变化。









首先是购票，很多影迷会发现，上周想去身边热门影院的黄金场次看片，你可能很难买到票。





为什么呢？





因为根据相关规定，电影院恢复开放后，日排片减至正常时期的一半，每场上座率不得超过30%，实行交叉隔座售票。





这就意味着，一家影院复工后，只开放了相当于平时15%的有效座位，是可以正常卖票的。





白天的场次还好，到了周末晚间的热门场次，确实有可能一票难求。





第二个重要的发现是，票价可能便宜了不少。





以上海市为例，8月3日-10月31日在上海购买影票的用户，即可享受每张票立补10元的优惠，如果票价原价低于10元，用户需最低支付1元。









由于放映大部分的复映片，影院是不需要和片方分账的，而且也取消了最低限价，所以有些影院会把复映片的票价压得很低，甚至低到不足10元。





以北京的中国电影博物馆为例，复映片票价甚至低到夸张的1分钱，当然如果你在购票APP上买票，还需要付3元的手续费，相当于用3.01元看了一场电影，四舍五入基本算免费了。









在第一批复工的影院中，成都和平电影院在开工第一天，每张票价也仅售3.1元，除去售票平台方分成，第一天整个影院共收入16.5元。





据猫眼专业版数据显示，复工首周，全国有96%的影院票价，低于去年平均票价37.1元，首周全国电影市场97%的场次是优惠放映，95%的观众购买到了优惠影票观影。