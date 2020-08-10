又是一部“花木兰”电影！

时光网讯 国产动画电影《木兰：横空出世》正式定档10月1日，今日重磅发布首款预告，木兰正面形象首次曝光，英姿飒爽一展巾帼风采。定档预告聚焦木兰成长经历，通过热血台词和超燃打戏已然能够一窥木兰的家国情怀，且影片国风气质浓郁，壮丽辽阔的大好河山和影片重要人物一一呈现眼前，令人难掩期待。





电影《木兰：横空出世》是全球首次使用三维动画形式诉说经典故事的影片，也是首部国产木兰动画电影。主创团队历时五年呕心制作、悉心打磨，旨在塑造一个全新的国漫女英雄，希望能给观众呈现极具中国特色的花木兰形象。





“刺儿头”兵痞不好惹

全新木兰征途开启





此次影片发布的预告从对木兰 “刺儿头”形象的勾画展开，开端几句“我能有什么志向”“立个大功、封个大官”的台词，瞬间勾勒出一个行事风格叛逆、言辞之间不乏挑衅的全新木兰形象，让人“大跌眼镜”的同时，不免对这个“不好惹”的木兰萌生好奇之心。





紧接着预告片展开讲述了木兰在完成秘密任务的过程中，孤身潜入敌营，却被接二连三的阴差阳错扰乱阵脚，此时众多重要角色接踵出现，难辨敌友，局面愈加扑朔迷离。而木兰最终能否携手同伴维护国家安宁，成为观众最期待的看点。可以看出，影片不仅在刻画人物性格上别出心裁，对动作戏的设计也十分精彩，行云流水的节奏和充满中国武侠气息的打斗动作让观众直呼“过瘾”。





除了赋予木兰“刺儿头”的新鲜设定之外，主创团队在影片的故事性上也进行了仔细雕琢，力求全方位呈现当代年轻人视角下的“新”木兰故事。电影直接由木兰从军后的军旅生活展开，将国人耳熟能详的木兰故事进行了大胆改编，并引入了新人物“草原王子”和“独狼”，不仅丰富了角色关系和剧情线索，也为经典IP的改编增添一抹原创性，许多观众感慨“看到了国产动画电影更多的可能。”





同时，影片风格更延续了优秀国产动画作品中的“国风”基因，以细腻笔触一展壮阔秀丽的山川与大气磅礴的重楼，观众热议“这才是真正的中国味道！”





优秀国漫老少皆宜

定档十一引万众期待





随着国漫崛起，越来越多国产动画作品开始对中国传统文化进行现代化解读，电影《木兰：横空出世》更是如此。影片讲述了木兰作为军中出了名的“刺头”，虽然武艺高强，比身边的男人更蛮更横，在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并由此踏上探寻背后阴谋之路的故事。





花木兰作为中国历史中独具个性的文化符号，其故事本身就流传千年、老少皆知，在时代更迭中非但毫不褪色，反而衍生出许多以木兰为题材的戏剧及影视作品，可见其在中国传统文化中非同寻常的影响力。此番主创团队对于木兰经典题材及新颖“刺客”人设的精心融合，更是为影片提供了“老少通吃”的天然属性。





作为国产首部原创木兰故事动画电影，《木兰：横空出世》自去年的“全国院线国产影片推介会”亮相始便吸引了万众目光。在国内电影市场经历疫情打击期间，影片在某票务平台的“想看”指数激增，仅次于电影《唐人街探案3》和《哪吒之魔童降世》。





此次终于定档10月1日，也为刚刚复苏的电影市场和亟需电影作品“拯救”的观众都打了一剂强心针，许多国漫爱好者大呼期待，希望能够早日去影院“过一把木兰瘾”，相信这位经由中国人悉心打造的全新木兰能在上映后再度掀起一波国漫热潮。





国产动画电影《木兰：横空出世》由金川文化、中影股份、大地电影、金逸电影、珠江影业、国影纵横等公司共同出品，将于2020年10月1日院线上映，敬请期待！