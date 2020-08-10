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卷福、荷兰弟"电力之战"国内定档8.28

爱迪生、特斯拉关于交流电和直流电之争

2020-08-10 14:50:37 来源：Mtime时光网

8月底国内影院又有一部《电力之战》要上映。
　　

定档海报

时光网讯 2017年就在多伦多展映的《电力之战》，终于确定今年8月28日登陆内地大银幕。从8月19日开始，超过9部中外新老影片将陆续在电影院展开竞争。

　　由本尼迪克特·康伯巴奇尼古拉斯·霍尔特迈克尔·珊农汤姆·赫兰德主演的《电力之战》改编自真实事件，展现的是19世纪末期发明大王爱迪生和尼古拉斯.特斯拉之间关于直流电与交流电的争执。

　　云集了奇异博士、野兽、佐德将军和蜘蛛侠的该片（误）命运多舛，影片由阿方索·戈麦兹-瑞洪执导，曾被誉为2018年奥斯卡种子选手，由韦恩斯坦公司力推。但2017年在多伦多电影节首映后却口碑不佳，IMDb6分、MTC评分仅42，让韦恩斯坦相当焦虑。

特斯拉电动车就是因他而命名

　　

正式中字预告

影片原定于2017年12月在北美上映，瞄准了2018年的奥斯卡，受哈维·韦恩斯坦性侵风波影响，影片档期一改再改，也错过了颁奖季。2018年10月，影片由Lantern娱乐公司接手负责发行，最近由改成101 studios发行。

　　虽然影片不被看好，但背后的真实故事还是非常精彩的：19世纪末，爱迪生发明电灯（准确地说是改良），并发明了直流电，他认为直流电才是最合适的供电系统。
荷兰弟在片中扮演爱迪生（卷福）的助理

　　不过直流电的缺点是输送过程中容易损耗，必须建立大量的发电站。为他工作的特斯拉发明了交流电，更适合长距离输送。二人各执一词，特斯拉愤而离职，投入乔治威斯汀豪斯创办的西屋电气公司。


迈克尔珊农扮演西屋电气的威斯汀豪斯

　　爱迪生和背后的J·P·摩根（后来的通用电气）以及特斯拉和背后的威斯汀豪斯各自拥护直流电和交流电输电系统，在供电市场产生利益纠纷和冲突，这场激烈的电流争夺战最终交流电派获胜，就此改变了全世界。

   编辑：小火纸

关键词： 电力之战 本尼 荷兰弟 尼古拉斯霍尔特 爱迪生 特斯拉 迈克尔珊农
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