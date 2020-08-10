《从邪恶中拯救我》的表现比《釜山行2》还好。



















韩国文化体育观光部与电影振兴委员会为支援电影产业从5月开始，为民众提供了130万张6000韩元（约35元人民币）电影优惠券。1人最多2张，当日有效。也就是说平时看电影需要1万韩元（约60元人民币），但使用优惠券后只需要4000韩元（约25元人民币）



