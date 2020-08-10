时光网讯
韩国人真的是爱电影了，即使新冠疫情未被彻底解决，他们依旧赶赴影院为新片捧场。由黄晸玟
、李政宰
主演的《从邪恶中拯救我》
上周三在韩国上映，周末三天拿下1060万美元（7825万人民币），是全球影院复工后单片单区最佳开画成绩。
《从邪恶中拯救我》首周5天累计1500万美元，也就是突破了1亿人民币。中国内地影院复工后，还没有哪部新片有过这么大的爆发力，估计等到8月21日的《八佰》
才能超越韩国电影市场。（《1917》
首周末3667万人民币，是国内复工后新片最佳表现）
《从邪恶中拯救我》韩国发行规模为1997块银幕，应该要要比中国内地7000家复工影院的规模要小。本土卖座明星黄晸玟和李政宰的吸引力、《釜山行2》
带热市场、没有严格的上座率限制、政府部门发放电影优惠券，多种因素组合让这部片爆发出大能量。
韩国文化体育观光部与电影振兴委员会为支援电影产业从5月开始，为民众提供了130万张6000韩元（约35元人民币）电影优惠券。1人最多2张，当日有效。也就是说平时看电影需要1万韩元（约60元人民币），但使用优惠券后只需要4000韩元（约25元人民币）
《从邪恶中拯救我》前5天动员202万观影人次，比《釜山行2》
首周180万人次还要高，创韩国大规模复工后最好开局成绩。该片上周占据了韩国总票房的75%，《铁雨2：首脑会谈》同比下跌7成，排名亚军，上映12天后累计票房1070万美元。《釜山行2》排名第三，韩国本土累计票房2700万美元，全球总票房4000万美元（2.78亿人民币）。