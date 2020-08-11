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01.迪士尼《创：战纪》续集启动





《创》系列的第一部上映于1982年(又译《电子世界争霸战》)，系列第二部《创：战纪》于2010年上映。在《创：战纪》导演科金斯基曾经的构想中，《创：战纪》的续集会叫做《创：上升》(暂译)，讲述从机器内部向外侵略的故事。Jesse Wigutow执笔了第三部的最新一版剧本。



