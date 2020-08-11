过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.迪士尼《创：战纪》续集启动
备受影迷期待的《创：战纪》
续集终于有信儿了！迪士尼找来杰瑞德·莱托主演、加斯·戴维斯(《雄狮》)执导《创》系列的第3部。
《创》系列的第一部上映于1982年(又译《电子世界争霸战》)，系列第二部《创：战纪》于2010年上映。在《创：战纪》导演科金斯基曾经的构想中，《创：战纪》的续集会叫做《创：上升》(暂译)，讲述从机器内部向外侵略的故事。Jesse Wigutow执笔了第三部的最新一版剧本。
02.Netflix新片《神弃之地》首曝海报
Netflix全明星新片《神弃之地》
首曝海报。该片由“荷兰弟”汤姆·赫兰德、罗伯特·帕丁森、“四妹”比尔·斯卡斯加德、“冬兵”塞巴斯蒂安·斯坦、米娅·华希科沃斯卡、伊莱扎·斯坎伦等主演，将于9月16日上线。
03.《007：无暇赴死》曝新剧照
受疫情影响，《007：无暇赴死》已推迟于11月12日英国上映，11月20日北美公映。
01.安东尼奥·班德拉斯确诊新冠
8月10日是西班牙知名男演员安东尼奥·班德拉斯
的60岁生日，他通过社交媒体分享了一张幼年时的可爱照片，并透露自己已确诊感染新冠，60岁生日只能在隔离中度过……
安东尼奥·班德拉斯曾出演《佐罗的面具》《吾栖之肤》《墨西哥往事》《夜访吸血鬼》《费城故事》等经典影片，去年他还凭《痛苦与荣耀》斩获戛纳影帝。
02.“星爵”再婚后喜得一女
克里斯·帕拉特
再婚后，与爱妻凯瑟琳·施瓦辛格迎来了两人的第一个孩子，这个女孩被取名为莱拉·玛利亚·施瓦辛格·普拉特。
01.《八佰》曝终极预告
电影《八佰》曝光终极预告，该片是国内影院复工后上映的首部华语商业巨制。由管虎执导的这部电影讲述1937年淞沪会战末期，八百壮士留守四行仓库，孤军奋战四昼夜的故事。
影片将于8月14日提前点映，8月21日全国上映，目前预售已经开启。