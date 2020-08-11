《绝地战警：疾速追击》将于8月14日全国上映。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》将于8月14日全国上映，作为同档期内唯一的好莱坞新片，现正火爆预售中。电影由“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，延续《变形金刚》系列名导迈克尔·贝爆炸美学风格，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持。





电影自海外及北美上映以来，票房、口碑双丰收，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成为2020年开年至今全球及北美电影票房冠军。









《绝地战警》系列开创了好莱坞动作警匪电影新一代的时代风格，1995年该系列的首部影片一经上映就引起巨大轰动，威尔·史密斯凭借此片敲开了好莱坞的大门，为其日后跻身好莱坞一线明星的行列打下良好基础，被媒体称为“好莱坞最后一位能独撑票房的男星”。





马丁凭借其爆笑逗乐的表演和对幽默节奏的把控，在《绝地战警》系列中与威尔·史密斯配合得相得益彰，拥有奇妙化学反应的他们成为了好莱坞影史最经典的搭档组合之一。马丁·劳伦斯更被媒体誉为继艾迪·墨菲之后“最受欢迎的好莱坞黑人喜剧明星”。









除了两位主演，迈克尔·贝也因为这部银幕处女作踏出了自己成为好莱坞顶级动作商业片导演的关键一步，更凭借电影《绝地战警》系列开创和奠定了自己标志性的大制作、大场面爆炸美学风格。而《绝地战警：疾速追击》不仅延续了迈克尔·贝的爆炸美学风格，更在其基础上进行全面升级。





在最新发布的预告和特辑中，史皇与戴着头盔的杀手在阳台上徒手肉搏，拳拳到肉力道十足，其动作水准和体能堪个人巅峰状态。迈阿密的夜景下，史皇与马丁更驾驶摩托与一伙暴力摩托歹徒上演飙车枪战，不仅上演了漂移车技反杀敌人，更在机枪和炮火覆盖下的连环爆炸中，火海逃生扒飞机。史皇在生死之间冲锋陷阵，热血燃炸的动作元素，在迈克尔·贝所传承的基础上有了全面突破和创新。









《绝地战警：疾速追击》不仅延续升级了好莱坞名导迈克尔·贝的爆炸美学风格，更有《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默全力支持。杰瑞·布鲁克海默作为好莱坞首屈一指的金牌制片人，不仅与迈克尔·贝一同打造了《绝地战警》系列、《珍珠港》等电影，更打造了包括《加勒比海盗》系列、《国家宝藏》系列在内的多部好莱坞商业大片。





两位好莱坞顶级电影人仅《变形金刚》系列和《加勒比海盗》系列便分别收获44.77亿美元、45.19亿美元，所有作品票房累计更超百亿美元。在两位电影人“百亿票房组合”光环的加持下，《绝地战警：疾速追击》绝对是此次暑期档最燃爆爽的好莱坞动作商业大片。









《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影8月14日全国上映，作为同档期内唯一好莱坞新片，现正火爆预售中，抢先购票精彩不容错过。

编辑：迪通拿