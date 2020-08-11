《小妇人》曝光最新幕后特辑，揭秘了影片现代的创作思路、精致的布景、演员的精湛表演、导演对情感的绝妙把控等影片的方方面面。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的七夕首选佳片《小妇人》曝光最新幕后特辑，女主西尔莎·罗南和“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德等神仙阵容在片场欢乐互动，气氛融洽，仿佛把片中马奇家的温馨有爱feel带到了拍摄现场。





此外特辑中还揭秘了影片现代的创作思路、精致的布景、演员的精湛表演、导演对情感的绝妙把控等影片的方方面面，让观众对影片有更深入全面的了解。《小妇人》此前重新定档七夕8月25日，定档消息一出影片就被许多网友列为“情人节最群星闪耀的告白电影”。









电影《小妇人》改编自美国著名作家路易莎·梅·奥尔科特的同名经典小说，讲述马奇四姐妹的亲情、爱情和成长故事。此次曝光的幕后特辑中，主创们一致认为电影《小妇人》是属于“我们的时代”的作品。罗南、甜茶、艾玛·沃森、梅丽尔·斯特里普等群星闪耀的神仙阵容还开启“商业互捧”模式，“选角美妙”“阵容令人震惊”“才华横溢”等赞美之词频出。





另外特辑中还揭示了影片的拍摄地是美国马萨诸塞州，那里正是原著作者奥尔科特的故乡。主创人员研究了她的居所，考证每一处细节，以确保在银幕上还原小说中的时代风貌。还有一个有趣的细节是，剧本中的人物对话有很多破折号，也就是说各个角色会互相抢话，“宛如一首交响曲”，这种对白处理也让影片更加真实自然，拉近与观众距离。





此次的特辑中还透露导演兼编剧格蕾塔·葛韦格“对情感有着绝妙把控”。而无论在原著还是电影中，马奇四姐妹的爱情都是最重要的情感元素之一。从这个意义上说，《小妇人》与七夕档期可谓绝配。甜茶和罗南继《伯德小姐》后，再次搭档银幕cp，饰演原著中令人意难平的一对：劳里和乔。





而这也将是两人首次在国内大银幕上同框发糖，承包七夕的100%浪漫。在此前曝光的“情定七夕”版预告中，两人纵情热舞、牵手滑冰、追赶打闹、撩发拥抱，甜度爆表，被很多网友认为是“2020年最般配的银幕cp”。









《小妇人》在今年奥斯卡上斩获包括最佳影片、最佳女主角在内的6项大奖提名，并摘得最佳服装设计奖，最终以73个奖项、185个提名横扫颁奖季。影片在北美票房突破1亿美元，全球票房更是超过2亿美元大关，远超业内预期。





影片由“银幕宠儿”艾玛·沃森（《哈利波特》系列）、金球奖影后西尔莎·罗南（《赎罪》《伯德小姐》）、好莱坞新秀伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、“英伦玫瑰”佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”，最年轻影帝候选人“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》）、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员倾情加盟。





《赎罪》服装设计师杰奎琳·杜兰、《老无所依》艺术指导杰西·冈作、《布达佩斯大饭店》作曲亚历山大·德斯普拉组成奥斯卡金牌幕后团队。这个七夕，《小妇人》神仙阵容约你影院相会！