其中《星际穿越》上映以来票房突破8500万，为逐步回暖的影市注入新动能，而《信条》作为疫情后首部上映的全新好莱坞A级巨制，必将强势拉动票房大盘。《信条》今日曝光“逆时危机”版预告，再揭“信条”之谜神秘面纱，生死抉择只在一念之间，特工如何逆转时刻拯救世界危机？前所未有的科幻烧脑冒险旅程即将开启，9月4日走进影院一睹真容。



《信条》挑战谍战特工影片的极限





逆时危机命悬一线

武器“信条”成为关键





此次曝光的“逆时危机”版预告再揭《信条》神秘面纱。影片讲述世界存亡危在旦夕，“信条”一词成为惟一的线索与武器，主人公穿梭于全球各地，开展特工活动，力求揭示“信条”之谜，并完成一项超越了真实时间的神秘任务。这项任务并非时间之旅，而是时空逆转。但驾驭“信条”并非易事，正如预告中所言：“它会开启正确之门，也会打开一些错误之门，小心使用它。







逆转时空的崭新设定全面颠覆感官





”生死抉择，命悬一线，“信条”的存在危险且高能。公路上撞毁的汽车反转着复原，两大主演约翰·大卫·华盛顿和罗伯特·帕丁森从地面弹起开启飞檐走壁模式……追逐、劫持、爆破等种种震撼戏码接连上演。作为诺兰挑战间谍片极限的颠覆之作，影片不仅有逆转时空的瞠目画面，也有高燃激烈的动作戏，全面引爆感官盛宴。





“诺兰三连”引爆狂欢

实拍狂魔再掀期待





随着《信条》定档9月4日，粉丝及影迷们也开启了暑期观影狂欢模式。前有《星际穿越》与《盗梦空间》的重映，后有诺兰震撼新作的首次亮相，网友纷纷感叹“诺神三连，影迷太有福了”、“简直是过年的节奏，想住在影院了”、“这个夏天属于诺兰”、“诺兰三连”……







游艇+美女呈现谍战片经典元素





引爆粉丝狂欢的同时，也强势助力影市复苏，《星际穿越》复映以来票房突破8500万元，相信作为疫情后首部上映的全新好莱坞A级巨制，《信条》必将再次强势拉动票房大盘。而且《信条》中前所未见的时空逆转奇观，已然吊足观众胃口，“不得了，看预告片都能入迷”、“全新逆转时空的概念，感觉又要被诺兰式烧脑支配了”、“预感年度神片可以提前锁定”、“诺兰出品，必属精品”。







约翰·大卫·华盛顿携手罗伯特·帕丁森拯救世界





《信条》拍摄成本极高，辗转7个国家取景，采用IMAX与70mm胶片摄影机混合拍摄，完全诠释何为“为大银幕而生的电影”。此前诺兰就因“冲动消费”购买747波音飞机，并在拍摄中实拍炸毁而登上热搜，据悉《信条》一片中还有大量实拍震撼场面，真正的“实拍狂魔”诺兰即将引爆新一轮的银幕革命，9月4日一起震撼开启时空逆转的新世界！







震撼实拍宏大制作缔造动作奇观





《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩等联袂主演。 影片将于9月4日登陆中国内地各大影院。