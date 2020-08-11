中秋之夜，贵州黔南的阿福村惊现神秘UFO，距离中国天眼只有15公里，刹那间轰动全村，爆炸性新闻甚至惊动了北京的记者！





《天上掉下个UFO》从片名便展现了其科幻风格，而预告中的故事发生地和一众角色们浓浓的家乡口音又为故事增添了许多“土味”元素，如此接地气的科幻故事带来一种混搭的独特喜感。





中秋之夜，贵州黔南的阿福村惊现神秘UFO，距离中国天眼只有15公里，刹那间轰动全村，爆炸性新闻甚至惊动了北京的记者！《再进科学》节目组的记者老唐（王宝强 饰）和小秦（刘昊然饰）深入村中调查，预告里伴随着电影《唐人街探案》熟悉的BGM，昔日的“探案舅甥”，如今的“记者双雄”迎面走来，还是戴着招牌的墨镜，还是迈着自信爆棚的步伐。





回乡加入UFO调查队伍的还有科学家董科学（董子健 饰）。村长王守正（王砚辉 饰）和商人王出奇（王迅 饰）热烈欢迎三人的到来，然而在调查过程中，几人又似乎“各怀鬼胎”，另有目的，让人格外好奇这场“外星人事件”真相究竟几何？





电影《我和我的家乡》由导演宁浩、徐峥、陈思诚、闫非&彭大魔、邓超&俞白眉分别执导五个故事，更有总监制张艺谋、总导演宁浩、总策划张一白协力护航，五个喜剧篇章中最科幻的单元《天上掉下个UFO》已初露真容，黄渤、王宝强、刘昊然、王砚辉、王迅、董子健主演。





影片将于10月1日全国上映。



