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邓婕监制《活着唱着》定档8月28日

描绘川剧团的巴蜀精神，曾入围戛纳电影节

2020-08-11 13:53:28 来源：Mtime时光网

一个平凡的川剧团，十几年来顽强乐观、生命不止、热爱不休的巴蜀精神。
      时光网讯  由邓婕监制，马楠编剧导演，赵小利、甘贵丹和他们的「团」主演的电影《活着唱着》正式定档8月28日。全国艺联上映。

      影片质朴真诚地展现了民间剧团老板娘赵丽及她的团员们彼此陪伴，趣味横生的生活和每个普通人“活着就要唱着”的巴蜀精神。幽默动人，富有生活质感的剧情与超现实浪漫主义的魔幻视听风格交融结合，让人耳目一新。监制邓婕表示：“这部戏是我一定要做的，其实我出生于川剧世家，这个东西是流在我的血液里的。一个民间戏班，一群草根艺人，在乡间的舞台上“活着、唱着”，她们的乐观、顽强以及对川剧艺术的坚守也都深深地打动了我”。

      影片于第72届戛纳电影节“导演双周”单元全球首映。同时荣获第22届上海国际电影节亚洲新人奖“最佳影片”。第四届澳门国际影展暨颁奖典礼同时授予本片“亚洲电影奈派克奖”及新华语映像单元“最佳剧本奖”。

      此外，影片女主角赵小利也凭该片，摘得上海国际电影节亚洲新人奖“最佳女主角”奖，随后又提名了第32届中国电影金鸡奖最佳女主角。影片亦被提名“最佳中小成本故事片”。

      电影以一个平凡的川剧团，一群人十几年只此为业为切入，描绘了他们顽强乐观，生命不止，热爱不休的执着精神。通过小人物的乐活与大时代的交错，最终走向自我成全的和解之路。

   编辑：王宁

关键词： 活着唱着 邓婕 赵小利
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