动画电影《魔发精灵2》发布全新片段，代表韩流和雷鬼的精灵们为了保护自己的音乐，即将开启酷炫斗舞。











今日影片发布“斗舞”片段，为了争相向摇滚乐霸女王邀功，代表韩团舞曲和雷鬼舞曲的精灵们狭路相逢，并欲意用跳舞来一决胜负。





极具视觉冲击力的造型随音乐亮相，各大流派金曲登台乱斗，劲歌热舞轮番上阵，观众即将在影院体验一次欢乐无限、激情四射的音乐大碰撞。





















今日发布的片段就展现了韩团舞曲和雷鬼舞曲两派“赏金猎人”的“布兰争夺战”，一场关乎自己音乐流派存亡的斗舞一触即发。当“五人五色”的韩团舞曲精灵遇上雷鬼舞曲的狂热领袖，究竟谁能成功守护家园？波比和布兰又能否对穷追不舍的霸女王展开反击？





影片中，为韩团舞曲精灵配音的是在年轻人中有着极高热度的女子组合Red Velvet，她们将展现极富感染力、节奏感十足的劲歌热舞。





而为雷鬼舞曲精灵特雷西洛配音的是著名歌手J·巴尔文，他被著名乐评网站Pitchfork誉为“现代雷鬼舞曲的代言人”。











谈到这位如日中天的高人气歌手，影片的制片人吉娜·夏盛赞他的配音为影片和角色带来了真实与活力：“你眼中雷鬼舞曲精灵应该有的所有炫酷元素，J都演绎出来了。”





值得一提的是，片段中出现的韩团舞曲和雷鬼舞曲只是影片中众多音乐流派的一个缩影，除此之外，放克、乡村、电音、古典、流行、摇滚以及爵士、嘻哈等各种类型的音乐都将在大银幕上绽放与众不同的魅力，让不管是哪种音乐取向的观众都能从中找到自己的Style。





而音乐、文化间碰撞出的火花也彰显了影片想要传递的一个重要讯息：倾听他人的声音，尊重并包容彼此的差异。此次回归为波比配音的安娜·肯德里克就坦言非常喜爱影片展示了如此多的音乐风格：“能够体验这些不同的音乐流派，以及它们所带给你的感受，令人倍感兴奋。”





劲歌热舞“大乱斗”，准备好在影院随着音乐精灵们一起抖腿了吗？



