早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？



过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.2020年收入最高男演员是强森











02.扎导继续曝光《正义联盟》幕后照















03.老马丁与苹果签署优先合作协议











马丁·斯科塞斯和 Apple TV+ 签订优先合作协议，将共同打造多部电影和电视剧。据悉，此前 Apple TV+ 花重金为老马的新片《花月杀手》买单，是促成此次合作的重要原因。











01.刘昊然、彭昱畅新片曝海报











由陈可辛监制，刘昊然、彭昱畅、尹昉等主演的新片《一点就到家》发布预热海报。影片将于国庆档上映。





02.《误杀》总票房突破13亿















03.长泽雅美&木村拓哉《假面饭店》内地定档









