过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.2020年收入最高男演员是强森
《福布斯》公布2020年全球收入最高男演员Top 10，道恩·强森
以8750万美元的收入连冠。第二名是瑞恩·雷诺兹，第三名是马克·沃尔伯格。
成龙以4000万美元的收入排在第十名。
02.扎导继续曝光《正义联盟》幕后照
导演扎克·施奈德曝光《正义联盟》
导演剪辑版幕后照。照片中扎导正在做后期，为即将在DC线上虚拟盛会DC FanDome上发布的首款正式预告片做准备。
03.老马丁与苹果签署优先合作协议
马丁·斯科塞斯和Apple TV+签订优先合作协议，将共同打造多部电影和电视剧。据悉，此前Apple TV+花重金为老马的新片《花月杀手》买单，是促成此次合作的重要原因。
01.刘昊然、彭昱畅新片曝海报
由陈可辛监制，刘昊然、彭昱畅、尹昉等主演的新片《一点就到家》发布预热海报。影片将于国庆档上映。
02.《误杀》总票房突破13亿
由柯汶利执导，肖央、谭卓、陈冲等主演的电影《误杀》
重映23天后，累计票房突破13亿。
03.长泽雅美&木村拓哉《假面饭店》内地定档
木村拓哉与长泽雅美首次共演影片《假面饭店》
国内定档9月4日，和诺兰的《信条》同日上映。影片2019年1月18日在日本上映，时隔1年多终于将登陆国内大银幕。