时光网讯
作家三毛
（陈平）的作品和传奇的经历影响华人世界，2016年凤凰传奇影业曾发布筹备三毛电影《撒哈拉》
，2017年完成备案公示，关锦鹏
拟执导。近日沈阳尊皇力华文化传播有限公司宣布由其出品，刘晓庆
监制、主演的电影《流浪的三毛》
将于9月开机，双方为此闹起侵权风波。
前不久，凤凰传奇影业第一时间同三毛家人、三毛作品版权独家代理皇冠文化出版有限公司联合发布声明，强调凤凰传奇影业是全球唯一获得三毛影视改编权的独家版权方，任何就三毛生平及三毛著作进行改编的影视作品均是严重侵权，侵权项目应立即停止融资、筹备、拍摄等行为。
近日该事件再度升级，凤凰传奇影业发布律师函，称侵权事件已安排律师团介入。
凤凰传奇影业总裁蒋浩介绍，凤凰传奇影业拿到三毛影视版权实属不易：团队耗时一年时间提案、筹备，最终以诚意打动对方才拿到版权，正在筹备中的三毛电影《撒哈拉》
是公司耗时最久、投入精力最多的一个项目，希望能通过一部好的大银幕作品，在中国的影史上留下作家三毛的名字。
“她的自由、热烈、勇敢、博爱，影响了中国改革开放初期一代人的精神追求。她孤独自省又不断追逐远方，不与现实妥协，敢爱敢恨的行为风格，直至今天，都是很潮的。我一直有把三毛故事影视化的情怀。这件事已经筹备多年”。
在得知沈阳尊皇力华文化传播有限公司宣布三毛电影《流浪的三毛》即将开机的消息后，作为影视版权的唯一所有方，凤凰传奇同三毛家人、三毛作品版权独家代理皇冠文化出版有限公司联合发布三方声明，要求对方停止侵权行为。
期间，有媒体联系到《流浪的三毛》制片人马力、《流浪的三毛》监制及主演刘晓庆方求证回应。马力表示，目前人在国外，不清楚具体情况。刘晓庆经纪人易先生则称，制片部门后续会处理此事，项目是确实存在的。两方均表示他们的初衷是出于对三毛的喜爱，目前情况还在沟通协调之中。
三毛家人此前在接受媒体采访时也表示，《流浪的三毛》这个项目是“无稽之谈”，并申明除了凤凰传奇影业，从未授权其他公司，并且在合约期间不会再授权别的公司拍摄三毛的生平电影，会委托北京的律师专门处理此事。
三毛，原名陈懋平，后来因为学不会写懋字而自己改名为陈平，台湾著名作家。祖籍浙江定海县，1943年出生于重庆，成长于台北市，曾先后就读于台北中国文化学院哲学系、西班牙马德里大学文哲学院、德国歌德语文学院，是台湾1970至1980年代的著名作家。
1970年代，三毛以其在撒哈拉沙漠的生活及见闻为背景，以幽默的文笔发表充满异国风情的散文作品因而成名，其读者遍布全世界的华人社群。
白先勇认为“三毛创造了一个充满传奇色彩瑰丽的浪漫世界；里面有大起大落生死相许的爱情故事，引人入胜不可思议的异国情调，非洲沙漠的驰骋，拉丁美洲原始森林的探幽——这些常人所不能及的人生经验造就了海峡两岸的青春偶像。”
三毛于1991年住院时逝世。