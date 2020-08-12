网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

刘晓庆监制&主演的三毛电影被指侵权

版权方凤凰传奇影业：已付诸法律途径维权

2020-08-12 14:25:07 来源：Mtime时光网

刘晓庆监制和主演的三毛电影，在凤凰传奇影业看来是侵权行为。

　　
　　时光网讯 作家三毛（陈平）的作品和传奇的经历影响华人世界，2016年凤凰传奇影业曾发布筹备三毛电影《撒哈拉》，2017年完成备案公示，关锦鹏拟执导。近日沈阳尊皇力华文化传播有限公司宣布由其出品，刘晓庆监制、主演的电影《流浪的三毛》将于9月开机，双方为此闹起侵权风波。

　　前不久，凤凰传奇影业第一时间同三毛家人、三毛作品版权独家代理皇冠文化出版有限公司联合发布声明，强调凤凰传奇影业是全球唯一获得三毛影视改编权的独家版权方，任何就三毛生平及三毛著作进行改编的影视作品均是严重侵权，侵权项目应立即停止融资、筹备、拍摄等行为。


　　近日该事件再度升级，凤凰传奇影业发布律师函，称侵权事件已安排律师团介入。

　　凤凰传奇影业总裁蒋浩介绍，凤凰传奇影业拿到三毛影视版权实属不易：团队耗时一年时间提案、筹备，最终以诚意打动对方才拿到版权，正在筹备中的三毛电影《撒哈拉》是公司耗时最久、投入精力最多的一个项目，希望能通过一部好的大银幕作品，在中国的影史上留下作家三毛的名字。


　　“她的自由、热烈、勇敢、博爱，影响了中国改革开放初期一代人的精神追求。她孤独自省又不断追逐远方，不与现实妥协，敢爱敢恨的行为风格，直至今天，都是很潮的。我一直有把三毛故事影视化的情怀。这件事已经筹备多年”。

　　在得知沈阳尊皇力华文化传播有限公司宣布三毛电影《流浪的三毛》即将开机的消息后，作为影视版权的唯一所有方，凤凰传奇同三毛家人、三毛作品版权独家代理皇冠文化出版有限公司联合发布三方声明，要求对方停止侵权行为。


　　期间，有媒体联系到《流浪的三毛》制片人马力、《流浪的三毛》监制及主演刘晓庆方求证回应。马力表示，目前人在国外，不清楚具体情况。刘晓庆经纪人易先生则称，制片部门后续会处理此事，项目是确实存在的。两方均表示他们的初衷是出于对三毛的喜爱，目前情况还在沟通协调之中。

　　三毛家人此前在接受媒体采访时也表示，《流浪的三毛》这个项目是“无稽之谈”，并申明除了凤凰传奇影业，从未授权其他公司，并且在合约期间不会再授权别的公司拍摄三毛的生平电影，会委托北京的律师专门处理此事。

　　三毛，原名陈懋平，后来因为学不会写懋字而自己改名为陈平，台湾著名作家。祖籍浙江定海县，1943年出生于重庆，成长于台北市，曾先后就读于台北中国文化学院哲学系、西班牙马德里大学文哲学院、德国歌德语文学院，是台湾1970至1980年代的著名作家。

　　1970年代，三毛以其在撒哈拉沙漠的生活及见闻为背景，以幽默的文笔发表充满异国风情的散文作品因而成名，其读者遍布全世界的华人社群。
三毛与荷西

　　白先勇认为“三毛创造了一个充满传奇色彩瑰丽的浪漫世界；里面有大起大落生死相许的爱情故事，引人入胜不可思议的异国情调，非洲沙漠的驰骋，拉丁美洲原始森林的探幽——这些常人所不能及的人生经验造就了海峡两岸的青春偶像。”

　　三毛于1991年住院时逝世。

   编辑：小火纸

关键词： 刘晓庆 三毛 凤凰传奇影业 传记电影 侵权 陈平
关注时光网微信

相关电影/影人

撒哈拉

撒哈拉 (2018)

0.0

导演：关锦鹏

在线播放

三毛

三毛

SanMao

职业：编剧

查看影人作品  >

刘晓庆

刘晓庆

Xiaoqing Liu

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

流浪的三毛

流浪的三毛 (2021)

0.0

主演：刘晓庆

在线播放

关锦鹏

关锦鹏

Stanley Kwan

职业：导演 | 制作人 | 副导演/助理导演 | 演员 | 艺术指导

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

大本带小女友见"好基友"马特达蒙夫妇

一眼看出热恋情侣和老夫老妻的区别

21
大本和小女友热吻，马特呆萌把老婆晾一边，一个人玩沙子。
2

陈坤&周迅奇幻新片《侍神令》曝预告

陈坤出演阴阳师晴明 影片定档2020年上映

穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿..
3

好养眼！"国民岳父"史泰龙带女儿出海

史泰龙生活悠闲 大腹便便突出像小山

11
女儿很养眼。史泰龙要注意身材啦！
4

卡神《阿凡达2》曝多功能潜水器概念图

多部续集已推迟到2022年-2028年上映

7
《阿凡达2》最新消息，请慢慢享用。
5

诺兰新作"信条"中国内地定档9.4!!

导演:"这是我们为大银幕打造的传奇大片"

刚说《盗梦空间》重映是为了准备迎接《信条》，《信条》..

查看更多