刘晓庆监制和主演的三毛电影，在凤凰传奇影业看来是侵权行为。









前不久，凤凰传奇影业第一时间同三毛家人、三毛作品版权独家代理皇冠文化出版有限公司联合发布声明，强调凤凰传奇影业是全球唯一获得三毛影视改编权的独家版权方，任何就三毛生平及三毛著作进行改编的影视作品均是严重侵权，侵权项目应立即停止融资、筹备、拍摄等行为。







近日该事件再度升级，凤凰传奇影业发布律师函，称侵权事件已安排律师团介入。











“她的自由、热烈、勇敢、博爱，影响了中国改革开放初期一代人的精神追求。她孤独自省又不断追逐远方，不与现实妥协，敢爱敢恨的行为风格，直至今天，都是很潮的。我一直有把三毛故事影视化的情怀。这件事已经筹备多年”。





在得知沈阳尊皇力华文化传播有限公司宣布三毛电影《流浪的三毛》即将开机的消息后，作为影视版权的唯一所有方，凤凰传奇同三毛家人、三毛作品版权独家代理皇冠文化出版有限公司联合发布三方声明，要求对方停止侵权行为。







期间，有媒体联系到《流浪的三毛》制片人马力、《流浪的三毛》监制及主演刘晓庆方求证回应。马力表示，目前人在国外，不清楚具体情况。刘晓庆经纪人易先生则称，制片部门后续会处理此事，项目是确实存在的。两方均表示他们的初衷是出于对三毛的喜爱，目前情况还在沟通协调之中。





三毛家人此前在接受媒体采访时也表示，《流浪的三毛》这个项目是“无稽之谈”，并申明除了凤凰传奇影业，从未授权其他公司，并且在合约期间不会再授权别的公司拍摄三毛的生平电影，会委托北京的律师专门处理此事。