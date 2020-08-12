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VR影片《不思异:重叠空间》国内首映

曾入围戛纳XR单元,悬疑剧情与沉浸体验融合

2020-08-12 18:00:24 来源：Mtime时光网

讲述失意主人公误入重叠空间历练冒险的故事。
      时光网讯 由VeeR、兔狲文化联合出品，袁哲、陈婧姝监制，李慧兴、李品清担任制片人，赵振艺执导，孙筱钧、马晓君主演，讲述失意主人公误入重叠空间历练冒险的国产悬疑剧情VR影片《不思异：重叠空间》，于2020年8月11日在由戛纳XR、VeeR联合举办的360 VR沉浸影像展进行国内首次专场展映。
 
      由于全球疫情的缘故，第73届戛纳国际电影节取消线下展映，首次举办线上电影市场。其专注于沉浸影像的新兴单元戛纳XR也做出了突破创新的尝试，与VeeR联合主办了戛纳XR x VeeR 360 VR竞赛单元。这是戛纳首次走出金棕榈海滩，来到中国举办线下展映活动。
 
      此次专场展映活动是《不思异：重叠空间》入围2020戛纳XR的VeeR 360 VR沉浸影像单元后进行的国内首映，旨在与全球优秀VR创作者一起，突破传统媒介的画框限制，积极探索未来影像的更多可能性，力求将360度沉浸技术和电影剧情叙事的融合推向极致，与到场的近百位观影嘉宾共享视听盛宴。
 
      在《不思异：重叠空间》展映活动现场上，VeeR联合创始人陈婧姝女士表示：“VR经过了三四年的发展，无论技术、内容创作上，还是商业模式上，都已经到达了一个相对成熟的阶段。VeeR作为一个全球化的VR内容平台，深耕于VR观影形态，不断突破传统影视和VR制作的边界。希望有更多的影视从业人员加入到VR电影的创作中来，大家多交流探索这个新兴媒介，也相信VR未来和其他行业的结合，能创造出更多的价值。”
 
      兔狲文化合伙人、《不思异》系列总策划刘赫先生认为：“虚拟现实，作为新生事物来说还很稚嫩，但却充满了希望和想象空间。未来虚拟现实的应用是必然的，基于虚拟现实的文艺创作是必要的。《不思异》系列在不断推出精品迷你剧的同时，也一直积极探索跨界合作，力图找到全新的文化消费痛点，在音乐、游戏、有声书、解谜书、互动剧等方面做了一些尝试，未来也将积极探索在VR影片领域的发展道路。”
 
      《不思异》系列是兔狲文化在幻想悬疑网络短内容领域打造的重要品牌，《不思异：重叠空间》是该系列在VR领域的首部产品，成功填补了目前VR市场上的剧情片的空缺，此次入围戛纳XR的VeeR 360沉浸影像单元，代表着《不思异》系列的创新内容生产力走向国际顶尖舞台，VeeR联合创始人陈婧姝女士和兔狲文化合伙人刘赫先生认为，这是一次基于原创内容和技术平台相互赋能的共赢尝试。
 
      首场展映结束后，业内人士和观众反响热烈。影迷的喜爱，证明VR电影《不思异：重叠空间》充满了极大的吸引力，也让电影从业人员对于VR电影这一新的故事呈现方式和观影模式充满了信心和期待。
 
      据悉， 戛纳XR、VeeR联合举办的360 VR沉浸影像展将于8月7日至8月30日在北京市隆福大厦9层空中庭院限时展映，《不思异：重叠空间》将于近日上映。

   编辑：王宁

关键词： 不思异:重叠空间
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