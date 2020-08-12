美国一代传媒枭雄陨落，他曾一手打造维亚康姆“帝国”











雷石东是全美娱乐公司的大股东和董事长，通过全美娱乐公司，他和他的家族控股了CBS公司和维亚康姆集团。CBS公司和维亚康姆集团拥有维亚康姆传媒电视网、BET电视网和派拉蒙影业、MTV、尼克国际儿童频道等。

雷石东曾任CBS公司和维亚康姆集团的执行董事长。2016年2月，年满92岁的雷石东在法庭命令进行老年精神科检查后一周宣布辞去这两个职务，而分别由CBS公司的莱斯利·沐恩维斯和维亚康姆集团的菲利普·道姆接任。

卸任之后的萨莫·雷石东继续出任这两家公司的名誉董事长。





作为传媒业内唯一能与默多克抗衡的大亨，雷石东拥有的维亚康姆规模不亚于新闻集团，集团总资产超过500亿美元。





1930年代，莎丽的祖父开办了纽约第一家汽车影院，而后发展成东北影院公司。此后，放弃律师专业的雷石东加入父亲的事业，将东北影院公司打造成连锁影院遍布全国的国家娱乐公司，并通过对维亚康姆、派拉蒙电影公司和CBS的收购，将事业版图进一步扩大，最终成就传媒王国。





虽然旗下的派拉蒙影业出过像《泰坦尼克号》《勇敢的心》之类巨作，但作为老板的雷石东为人却不好相处。他跟圈内著名的老好人斯皮尔伯格交恶，还一脚踢开做出一些怪异举止的汤姆·克鲁斯。

雷石东和阿汤哥





除了事业上人缘欠佳外，雷石东的亲情也所剩无几。1999年，他与发妻结束长达55年的婚姻，婚姻的失败让他赔上了巨额赡养费和父子之情。此后，儿子布伦特就与他处处作对。此外，他的兄弟和侄儿也因不满他变相剥夺两人在家族生意中的权利而将他告上法庭。晚年更是和原定的继承人女儿莎丽反目，总之对手中的权力死死不放手。

雷石东和他的星光大道纪念牌