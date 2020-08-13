过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《花木兰》曝流媒体版预告
迪士尼《花木兰》
曝光流媒体版预告，影片将于9月4日上线迪士尼流媒体Disney+，中国内地已确定将在影院上映。
影片由妮基·卡罗担任导演，刘亦菲、巩俐、甄子丹、李连杰、安佑森、郑佩佩等群星出演。
02.《花木兰》流媒体前景乐观
据《好莱坞报道者》报道，民调显示，有19%的Disney+用户表示非常有兴趣付费观看《花木兰》，23%的订阅用户表示有一定兴趣观看。
截止8月初，Disney+全球订阅数已达6050万。只需11%的用户付费（29.9美元），收入就将达到2亿美元。
03.《阿凡达2》曝光新片场照
受疫情等原因的影响，《阿凡达2》已经延期到2022年12月16日北美上映。
04.诺兰《信条》曝角色海报
克里斯托弗·诺兰导演新片《信条》发布新海报，重要角色纷纷登场。该片聚焦“时间逆转”概念，设定在国际间谍活动的世界。约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼斯·布拉纳等主演。
《信条》
将于8月26日起首先在美国之外的全球70个市场上映，9月3日起在美国一些选定城市上映，9月4日中国内地上映。
05.《新变种人》曝IMAX海报
该片将于北美8月28日院线上映
06.“钢骨”演员称《正义联盟》制片人威胁其事业
DC电影《正义联盟》中“钢骨”的扮演者雷·费舍尔曾多次力挺扎导，抨击华纳兄弟与DC影业。现在他又在社交媒体上谴责前DC首席创意官、《正义联盟》制片人杰夫·琼斯，称其曾威胁自己的职业生涯。
他发文写道，“在《正义联盟》洛杉矶重拍期间，杰夫·琼斯曾把我叫到他的办公室，贬低并责备我(及我的经纪人)试图将不满情绪带到指挥链中。然后他对我的职业生涯进行了一次隐晦的威胁。