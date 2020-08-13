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时光早报：千万Disney+用户想看《花木兰》

《阿凡达2》曝片场照 《信条》曝角色海报

2020-08-13 08:52:44 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《花木兰》曝流媒体版预告

Disney+预告

      迪士尼《花木兰》曝光流媒体版预告，影片将于9月4日上线迪士尼流媒体Disney+，中国内地已确定将在影院上映。

      影片由妮基·卡罗担任导演，刘亦菲、巩俐、甄子丹、李连杰、安佑森、郑佩佩等群星出演。


02.《花木兰》流媒体前景乐观



      据《好莱坞报道者》报道，民调显示，有19%的Disney+用户表示非常有兴趣付费观看《花木兰》，23%的订阅用户表示有一定兴趣观看。

      截止8月初，Disney+全球订阅数已达6050万。只需11%的用户付费（29.9美元），收入就将达到2亿美元。

03.《阿凡达2》曝光新片场照




      《阿凡达2》曝光全新片场照，导演詹姆斯·卡梅隆现身。

      受疫情等原因的影响，《阿凡达2》已经延期到2022年12月16日北美上映。

04.诺兰《信条》曝角色海报





      克里斯托弗·诺兰导演新片《信条》发布新海报，重要角色纷纷登场。该片聚焦“时间逆转”概念，设定在国际间谍活动的世界。约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼斯·布拉纳等主演。

　　《信条》将于8月26日起首先在美国之外的全球70个市场上映，9月3日起在美国一些选定城市上映，9月4日中国内地上映。

05.《新变种人》曝IMAX海报



      超级英雄电影《新变种人》发布IMAX版海报，五大主角现身。

      该片将于北美8月28日院线上映

06.“钢骨”演员称《正义联盟》制片人威胁其事业



      DC电影《正义联盟》中“钢骨”的扮演者雷·费舍尔曾多次力挺扎导，抨击华纳兄弟与DC影业。现在他又在社交媒体上谴责前DC首席创意官、《正义联盟》制片人杰夫·琼斯，称其曾威胁自己的职业生涯。

      他发文写道，“在《正义联盟》洛杉矶重拍期间，杰夫·琼斯曾把我叫到他的办公室，贬低并责备我(及我的经纪人)试图将不满情绪带到指挥链中。然后他对我的职业生涯进行了一次隐晦的威胁。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 花木兰 阿凡达2 信条
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