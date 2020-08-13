过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01.《花木兰》曝流媒体版预告

影片由妮基·卡罗担任导演，刘亦菲、巩俐、甄子丹、李连杰、安佑森、郑佩佩等群星出演。

02.《花木兰》流媒体前景乐观

据《好莱坞报道者》报道，民调显示，有19%的Disney+用户表示非常有兴趣付费观看《花木兰》，23%的订阅用户表示有一定兴趣观看。

截止8月初，Disney+全球订阅数已达6050万。只需11%的用户付费（29.9美元），收入就将达到2亿美元。

03.《阿凡达2》曝光新片场照

受疫情等原因的影响，《阿凡达2》已经延期到2022年12月16日北美上映。

04.诺兰《信条》曝角色海报

05.《新变种人》曝IMAX海报

该片将于北美8月28日院线上映

06.“钢骨”演员称《正义联盟》制片人威胁其事业











DC电影《正义联盟》中“钢骨”的扮演者雷·费舍尔曾多次力挺扎导，抨击华纳兄弟与DC影业。现在他又在社交媒体上谴责前DC首席创意官、《正义联盟》制片人杰夫·琼斯，称其曾威胁自己的职业生涯。





他发文写道，“在《正义联盟》洛杉矶重拍期间，杰夫·琼斯曾把我叫到他的办公室，贬低并责备我(及我的经纪人)试图将不满情绪带到指挥链中。然后他对我的职业生涯进行了一次隐晦的威胁。