《从邪恶中拯救我》创下全球影院复工后单片单区最佳开画成绩。















影片上周三在韩国上映，周末三天拿下1060万美元（7825万人民币），是全球影院复工后单片单区最佳开画成绩。



















《从邪恶中拯救我》前5天动员202万观影人次，比《釜山行2》首周180万人次还要高，创韩国大规模复工后最好开局成绩。该片上周占据了韩国总票房的75%，《铁雨2：首脑会谈》同比下跌7成，排名亚军，上映12天后累计票房1070万美元。



