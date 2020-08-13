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这部韩国黑马电影票房比"釜山行2"还高

黄晸玟李政宰《从邪恶中拯救我》中字预告

2020-08-13 09:02:51 来源：Mtime时光网

《从邪恶中拯救我》创下全球影院复工后单片单区最佳开画成绩。
　　时光网讯黄晸玟李政宰主演的动作片《从邪恶中拯救我》首曝台版中字预告，影片讲述一名杀手因接受了最后的杀人委托而陷入困境的故事。

　　该电影由凭借出道作品《办公室》（2015）入围戛纳国际电影节午夜展映单元的洪元灿导演编剧、并导演拍摄。此外，《寄生虫》《雪国列车》的摄影指导洪坰杓，《局内人》的美术指导赵华盛，《密探》《完美的他人》的音乐指导Mowg等加盟。



　　影片上周三在韩国上映，周末三天拿下1060万美元（7825万人民币），是全球影院复工后单片单区最佳开画成绩

　　《从邪恶中拯救我》首周5天累计1500万美元 ，也就是突破了1亿人民币。中国内地影院复工后，还没有哪部新片有过这么大的爆发力，估计等到8月21日的《八佰》才能超越韩国电影市场。（《1917》首周末3667万人民币，是国内复工后新片最佳表现）

　　《从邪恶中拯救我》韩国发行规模为1997块银幕，应该要要比中国内地7000家复工影院的规模要小。本土卖座明星黄晸玟和李政宰的吸引力、《釜山行2》带热市场、没有严格的上座率限制、政府部门发放电影优惠券，多种因素组合让这部片爆发出大能量。



　　《从邪恶中拯救我》前5天动员202万观影人次，比《釜山行2》首周180万人次还要高，创韩国大规模复工后最好开局成绩。该片上周占据了韩国总票房的75%，《铁雨2：首脑会谈》同比下跌7成，排名亚军，上映12天后累计票房1070万美元。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 韩国 中字预告 票房冠军
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0.0

导演：宏元赞

主演：黄晸玟 李政宰

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