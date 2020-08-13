《射雕英雄传之降龙十八掌》杀青，2021年上线。

杀青海报致敬83版电视剧 时光网讯 根据金庸小说改编的武侠电影 根据金庸小说改编的武侠电影 《射雕英雄传之降龙十八掌》 日前正式杀青。杀青图再现郭靖“弓弯有若满月，箭去恰如流星”的侠骨风姿，构图上致敬了经典的1983版电视剧。影片围绕少年郭靖初入江湖后奇遇不断的热血成长经历展开，将于2021年与观众见面。









此次，米和花影业制作的电影《射雕英雄传之降龙十八掌》将聚焦初涉江湖、充满少年意气的郭靖。在这场由《九阴真经》引发的武林纷争中，观众可以看到他淳朴刚正的性格、“升级打怪”的江湖奇遇，以及铸就侠肝义胆的热血成长之路。





影片由朱凌锋担任总导演，他曾编剧、导演过网剧《欢喜密探》，由其编剧、导演的贺岁喜剧电影《纯属虚构》也即将上映。网剧《玩家》导演刁羽担任导演、曾凭借《西游记之孙悟空三打白骨精》入围金像奖最佳美术指导奖的傅鸫担任艺术总监。









《寻龙诀》动作指导王程、《煎饼侠》和《空天猎》摄影指导陈丹、《神探蒲松龄》美术指导九宬、曾参与《囧妈》和《我和我的祖国》的棒棒影业视效总监向飞、《流浪地球》造型指导王熙雨等众多主创加盟。









金庸武侠电影《射雕英雄传之降龙十八掌》由中影寰亚音像制品有限公司、北京拉近影业有限公司、寰亚电影制作有限公司、北京米和花影业有限公司、北京华山论剑影视文化传媒有限公司出品，计划将于2021年与观众见面。

编辑：小火