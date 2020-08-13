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东野圭吾《彷徨之刃》电影版曝剧照

王千源王景春主演，单身父亲为女复仇的故事

2020-08-13 10:35:16 来源：Mtime时光网

一名单身父亲在女儿被几名未成年人凌辱杀害后，毅然踏上复仇之路。
      时光网讯   近日，由黄志明监制，陈卓执导，王千源领衔主演，王景春特别出演，齐溪、张宥浩、王天辰领衔主演，周政杰、阿如那、吴双主演的悬疑犯罪题材电影《彷徨之刃》正式杀青并首次曝光剧照，王千源、王景春、齐溪等主演影片角色形象一一呈现，极致的情绪状态以及眼神表情很有冲击力。

      电影《彷徨之刃》是2020年首部开机的“爱奇艺原创电影”，根据日本著名作家东野圭吾同名小说改编，讲述了一名单身父亲在女儿被几名未成年人凌辱杀害后，毅然踏上复仇之路，与此同时警方也展开追踪调查，面对杀戮与反杀戮，众人深陷“情感彷徨”的故事。

      此次曝光的这组“彷徨版”剧照，画面带有冷峻的粗颗粒质感，呈现出电影中多位人物角色的不同状态。王千源在片中饰演因丧女而悲痛狂怒的复仇父亲李长峰，将为人父的温柔与复仇者的狠戾叠加在一起。剧照里，他弯身持枪，眼神狰狞，呐喊嘶吼，整个人处在癫狂状态。他曾为是否要越过法律孤身复仇而犹疑过，在情与理之间徘徊过，然而剧照上的李长峰似乎已抛弃这些纠结，而决定孤注一掷，背水一战。

      与王千源状态形成强烈反差的是饰演老警察梁军的王景春。剧照里，他穿着便衣，双手带着白色手套，眉间紧锁，面色凝重又带着些许困惑，在他眼神落下之处、镜头之外或许是一具年轻的尸体，或许是一堆杂乱的证物，但很明显都对他产生了影响。与之前的警察角色不同，王景春饰演的老警察梁军虽然正义感极强，但从剧照中似乎能看到他内心有着无法驱散的阴霾。在匡扶正义与履行职责面前，他跌入了无尽的“彷徨”，令人深思。

      王千源和王景春两位影帝飙戏，无疑是本片的最大看点。除了看点十足的两位影帝，女演员齐溪也前来助阵。在电影中，她饰演的理发店女老板，失去孩子与家庭，饱经人世离合，在剧照里，她满面泪痕、脆弱无助。此外，还有张宥浩、王天辰、周政杰、阿如那等多位新生代演员的加盟。

      日本作家东野圭吾的小说《彷徨之刃》，自2004年问世以来，一直有较高的热度。书中一改复杂的悬疑推理剧情，由一位绝望的父亲如何追凶复仇，如何在情与法之间挣扎抉择，探索了更深层次的思想，是一部具有独特气质的“非典型东野圭吾作品”。作为爱奇艺影业重点打造的悬疑犯罪影片，《彷徨之刃》在创作前期进行了大量的背景研究及调查，邀请到《误杀》的编剧杨薇薇操刀剧本的创作。

      同时，幕后团队还包含监制黄志明，曾凭借电影《杨梅洲》获得第36届香港国际电影节竞赛单元最佳影片“火鸟”大奖、第十届海参崴国际电影节最佳亚洲电影NETPAC奖的陈卓担任导演，凭借《少年的你》获第39届金像奖最佳摄影奖的余静萍出任摄影指导，以及曾获金像奖最佳剪接的陈志伟担任剪辑指导。

      除《彷徨之刃》外，爱奇艺原创电影项目中由姜武、张颂文、金世佳、李倩领衔主演的首部扫黑除恶题材电影《扫黑·两面人》目前正在紧张拍摄中；刘敏涛、荣梓杉、谭凯领衔主演的《再见吧！少年》将在年内院线上映与观众见面；与恒业影业联手打造的电影《中国乒乓》将于年内开机；同时，电影《忠犬八公》（中国版）、《绝地追击》、《边缘行者》、《怒海狂蛛》、《看不见的客人》（中国版）、《门萨的学徒》、《乐队的夏天》等作品也在精心创作阶段。

   编辑：王宁

关键词： 王千源 王景春
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彷徨之刃

彷徨之刃 (2020)

0.0

导演：陈卓

主演：王千源 王景春

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王千源

王千源

Qianyuan Wang

职业：演员

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