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2020-08-14 09:27:37 来源：Mtime时光网

写在前面

17年后的系列第三部

本片开启电影事业

两位黑人当主角!

不成长就会死

续集剧本正创作中

《绝地战警：疾速追击》今日上映！
　　时光网特稿　2020年8月14日，《绝地战警：疾速追击》在中国内地公映。这是由“史皇”威尔·史密斯与马丁·劳伦斯系列作品的第三部。由于新冠疫情，本片也凭借近4.2亿美元的全球票房与超过2亿美元的北美票房成绩，暂居2020年全球与北美的票房双料冠军。

　　身为同档期唯一一部好莱坞动作警匪巨制，电影延续了前两部导演迈克尔·贝，在《绝地战警》系列中所开创的爆炸美学风格，更有金牌制片人杰瑞·布鲁克海默（《加勒比海盗》系列）的全力支持。两位好莱坞顶级电影人仅《变形金刚》系列和《加勒比海盗》系列，便分别收获44.77亿美元、45.19亿美元，所有作品票房累计超百亿美元。

定档预告

　　《绝地战警》系列开创了好莱坞动作警匪电影新一代的时代风格，卖拷贝因为这部银幕处女作，踏出了自己成为好莱坞顶级动作商业片导演的关键一步。他更凭借电影《绝地战警》系列，开创和奠定了自己标志性的大制作、大场面爆炸美学风格。

      卖拷贝本人虽然并未执导本片，但依然在片中的婚礼场景中小小地客串了一下。这一段是卖拷贝自己导演，用的依然是他标志性的360度环绕全景拍摄。

　　《绝地战警》之前的史皇，虽然已经凭借说唱歌手的身份，获得了格莱美“最佳说唱表演奖”的奖杯，以及他主演的美剧《新鲜王子妙事多》当时正在热播，一时风头无两。但他真正敲开好莱坞的大门，还是要凭借第一部《绝地战警》，在此之后才有了《独立日》与《黑衣人》等，这也为他日后跻身好莱坞一线明星的行列打下了良好基础。

　　《绝地战警：疾速追击》早在2013年就宣布立项，马丁·劳伦斯当年在柯南秀上公布了这一消息——距离第二部《绝地战警2》的公映，已经过去了整整10年的时间。但直到2018年10月，《绝地战警3》才开始正式开拍，当时马丁也在推特上发布了一张他与史皇的片场照。



　　影片讲述了威尔·史密斯所饰演的麦克，依然享受着生活充满刺激与速度感，却不可避免的遇上中年危机，而马丁·劳伦斯所饰演的搭档马库斯则开始渴望回归家庭，希望退休享受安稳的生活。当麦克卷入一场神秘的复仇计划，并且遭遇不明黑帮势力的接连追杀后，为了帮助兄弟度过这次生死危局，马库斯毅然出手，决定与麦克联手再干一票。

　　今年恰逢距离第一部《绝地战警》，过去了25年的时间，本片后来定档1月17日全美公映，在中国内地宣布过审后，还没来得及公布公映日期就赶上了疫情，一拖就是半年多。


第一部《绝地战警》

　　8月14日，影片姗姗来迟，终于得以与中国观众们见面。在很久以前的宣传期，时光网记者曾与片中的两位主演畅谈了他们出演本片的感受，《绝地战警》对于两人的意义，以及观众们对于本片都可以有怎样的期待。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：Martyn Palmer 关键词： 绝地战警：疾速追击 MartynPalmer 索尼 专访

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