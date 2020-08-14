1元人民币（15美分）看一部电影，但需佩戴口罩，上座率限制30%。







时光网讯 全球最大院线AMC周三宣布，全美100多家影院将于下周开业，该院线的2/3的美国影院将于9月3日之前开业。8月20日重开当天，观众只需花费15美分（约1元人民币）就能看一场电影，和1920年的票价相当。





AMC的网站上列出各家分店及其开业日期，但票房重镇纽约和加州等一些州的影院开业日期仍未公布。AMC网站表示：“如果没有列出日期，说明该影院将根据其当地和州的指导方针允许的时间重新开放。”





AMC在全球拥有约1000家影院，它表示，“我们在欧洲和中东地区的一半以上的影院已经安全开业，没有发生任何感染。”欧洲和中东的其余影院将于8月26日开业。





AMC对饮料和爆米花进行促销





AMC已经重申，影院中工作人员和观众都必须佩戴口罩，忘记带口罩的人可以用1美元购买一个口罩。除了人们吃东西的时候，在观众席上必须戴上口罩。爆米花会继续销售，但饮料不能免费续杯。





上座率方面限制在30%左右，不同场次的放映将被间隔开来，以便有额外的时间进行清洁。工作人员在上班前将进行体温测量，整个影院将提供湿巾和洗手液。



