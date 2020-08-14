网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

AMC美国影院8.20重开 票价1元人民币

重开当日票价和1920年相当 需佩戴口罩

2020-08-14 08:34:39 来源：Mtime时光网

1元人民币（15美分）看一部电影，但需佩戴口罩，上座率限制30%。


　　时光网讯 全球最大院线AMC周三宣布，全美100多家影院将于下周开业，该院线的2/3的美国影院将于9月3日之前开业。8月20日重开当天，观众只需花费15美分（约1元人民币）就能看一场电影，和1920年的票价相当。

　　AMC的网站上列出各家分店及其开业日期，但票房重镇纽约和加州等一些州的影院开业日期仍未公布。AMC网站表示：“如果没有列出日期，说明该影院将根据其当地和州的指导方针允许的时间重新开放。”

　　AMC在全球拥有约1000家影院，它表示，“我们在欧洲和中东地区的一半以上的影院已经安全开业，没有发生任何感染。”欧洲和中东的其余影院将于8月26日开业。

　　AMC部分影院开业后，迎来的第一部大片就是迪士尼发行的《X战警：新变种人》，该片将于8月28日开画，下周开启预售。此外，《信条》将于9月3日上映。而由罗素·克劳主演的《精神错乱》（Unhinged）将于8月21日开画。



　　为了回馈8月20日重开当日进场的观众，影院将实行一天特价——15美分，刚好和1920年美国平均电影票价相当。

　　此外，AMC还将复映经典老片，如《回到未来》《星球大战2：帝国反击战》这些电影票价将为5美元（35元人民币左右）。

AMC对饮料和爆米花进行促销

　　AMC已经重申，影院中工作人员和观众都必须佩戴口罩，忘记带口罩的人可以用1美元购买一个口罩。除了人们吃东西的时候，在观众席上必须戴上口罩。爆米花会继续销售，但饮料不能免费续杯。

　　上座率方面限制在30%左右，不同场次的放映将被间隔开来，以便有额外的时间进行清洁。工作人员在上班前将进行体温测量，整个影院将提供湿巾和洗手液。

   编辑：小火纸

关键词： 新冠疫情 美国 影院 重开 票价
关注时光网微信

相关电影/影人

X战警：新变种人

X战警：新变种人 (2020)

0.0

导演：乔什·波恩

主演：麦茜·威廉姆斯

在线播放

信条

信条 (2020)

0.0

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：约翰·大卫·华..

在线播放

精神错乱

精神错乱 (2020)

0.0

导演：德瑞克·伯特

主演：罗素·克劳

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

陈坤&周迅奇幻新片《侍神令》曝预告

陈坤出演阴阳师晴明 影片定档2020年上映

穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿..
2

好养眼！"国民岳父"史泰龙带女儿出海

史泰龙生活悠闲 大腹便便突出像小山

11
女儿很养眼。史泰龙要注意身材啦！
3

金庸《射雕英雄传之降龙十八掌》杀青

聚焦少侠郭靖初入江湖 2021年上线

9
《射雕英雄传之降龙十八掌》杀青，2021年上线。
4

又是一部!"木兰:横空出世"定档十一

国漫女英雄花木兰动画电影 首曝定档预告

又是一部“花木兰”电影！
5

希亚拉博夫出街晨跑 造型一言难尽

紧身长裤梳油头 新片登顶票房冠军

7
“行为艺术家”希亚拉博夫晨练。

查看更多