早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.《星际穿越》内地重映票房破亿















在7月20日影院复工后上映的影片中，《星际穿越》是第二部票房破亿的电影（第一部是《多力特的奇幻冒险》），也是第一部重映票房破亿的老片。











01.《行骗天下JP》系列将推出第三部











长泽雅美、东出昌大、小日向文世主演的“行骗天下JP”系列，官宣将推出第三部电影《行骗天下JP：英雄篇》。

前两部电影版分别是《浪漫篇》和《公主篇》，后者目前正在日本热映，据悉在《公主篇》中登场的角色将成为下一部电影里的关键人物。 ​​​​











01.荷兰弟&帕丁森《神弃之地》曝中字预告









02.德尼罗《祖父大战》曝预告









影片由《海绵宝宝》系列导演蒂姆·希尔执导，乌玛·瑟曼、劳拉·马兰洛、简·西摩等出演。从9月18日的档期撤出后，目前定于10月9日美国上映。





03.索菲亚·科波拉新片《触礁》曝剧照































01.AMC美国影院8.20重开 票价1元人民币











全球最大院线AMC周三宣布，全美100多家影院将于下周开业，该院线的2/3的美国影院将于9月3日之前开业。8月20日重开当天，观众只需花费15美分（约1元人民币）就能看一场电影，和1920年的票价相当。