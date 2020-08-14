过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《星际穿越》内地重映票房破亿
重映12天后，《星际穿越》
内地重映票房破亿，累计总票房达到8.55亿。
在7月20日影院复工后上映的影片中，《星际穿越》是第二部票房破亿的电影（第一部是《多力特的奇幻冒险》），也是第一部重映票房破亿的老片。
01.《行骗天下JP》系列将推出第三部
长泽雅美、东出昌大、小日向文世主演的“行骗天下JP”系列，官宣将推出第三部电影《行骗天下JP：英雄篇》。
前两部电影版分别是《浪漫篇》和《公主篇》，后者目前正在日本热映，据悉在《公主篇》中登场的角色将成为下一部电影里的关键人物。
01.荷兰弟&帕丁森《神弃之地》曝中字预告
汤姆·赫兰德、罗伯特·帕丁森、比尔·斯卡斯加德、杰森·克拉克、莱莉·科奥等主演，安东尼奥·坎帕斯执导的《神弃之地》
首曝中字预告，该片将于9月16日登陆Netflix，冲击颁奖季。
02.德尼罗《祖父大战》曝预告
继《拜见岳父大人》《下流祖父》后，刚演完黑帮史诗《爱尔兰人》的罗伯特·德尼罗，回到地面继续演倒霉爷爷，《祖父大战》
首曝预告片。
影片由《海绵宝宝》系列导演蒂姆·希尔执导，乌玛·瑟曼、劳拉·马兰洛、简·西摩等出演。从9月18日的档期撤出后，目前定于10月9日美国上映。
03.索菲亚·科波拉新片《触礁》曝剧照
由索菲亚·科波拉执导，比尔·默瑞、拉什达·琼斯、马龙·韦恩斯主演的浪漫喜剧《触礁》
曝光全新剧照和片场照，影片将于10月在北美院线和Apple TV+同步上映。
01.AMC美国影院8.20重开 票价1元人民币
全球最大院线AMC周三宣布，全美100多家影院将于下周开业，该院线的2/3的美国影院将于9月3日之前开业。8月20日重开当天，观众只需花费15美分（约1元人民币）就能看一场电影，和1920年的票价相当。