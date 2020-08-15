《八佰》今晚的点映凭借近6800场的排映，收获票房超过1400万，更重要的是其上座率已经超过30%，在不少地区依然保持30%上座限制的前提下，这样的点映成绩意味着有相当比例的场次实现了售罄。







（本文转载自公众号“电影票房”）





复工后第二十六天（8月14日）也是第四周周五，全国共排映达19.2万场，观影人次约180万，根据初步统计产出票房6320万；















































































在《哈利·波特与魔法石》创纪录的表现和《八佰》出色的点映成绩双重加持之下，复工后的内地电影市场终于重新迈上了单日票房6000万的台阶。单从大盘上来看，今天已经超过因疫情停业之前的1月20日和21日，当然对于原本应属暑期档的本周市场来说，我们要走的恢复之路还有很长。





预售就超过1300万的《哈利·波特与魔法石》4K修复3D版，上映首日斩获 万，成为复工之后内地市场首部单日破3000万的影片，超过《星际穿越》首日的1925万，创下复映之后的单日票房新纪录。值得一提的是，虽然都是上映首日，但《星际穿越》是在周日创下的这一纪录，而《哈利·波特》则是在周五就将其大幅刷新了。





《八佰》今晚的点映凭借近6800场的排映，收获票房超过1400万，更重要的是其上座率已经超过30%，在不少地区依然保持30%上座限制的前提下，这样的点映成绩意味着有相当比例的场次实现了售罄。《八佰》下周工作日黄金场将会继续在全国范围进行点映，这也保证了下周工作日的市场热度能够延续，为其正式上映铺路。

《误杀》单日票房已经反超了《1917》，同时距离《星际穿越》差距也不足20万，估计下周工作日我们还能看到《误杀》逆袭重回榜单前三的戏码。





另外《星际穿越》和《误杀》复工后的票房都在今天突破1亿大关，《星际穿越》成为复工后首部破亿的复映影片，而《误杀》则成为复工后首部破亿的国产片。







