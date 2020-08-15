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周五票房破6千万！《八佰》点映1435万

"哈利波特"破3千万 《星际穿越》重映破亿

2020-08-15 10:14:35 来源：电影票房

《八佰》今晚的点映凭借近6800场的排映，收获票房超过1400万，更重要的是其上座率已经超过30%，在不少地区依然保持30%上座限制的前提下，这样的点映成绩意味着有相当比例的场次实现了售罄。


（本文转载自公众号“电影票房”）

      复工后第二十六天（8月14日）也是第四周周五，全国共排映达19.2万场，观影人次约180万，根据初步统计产出票房6320万；

《哈利·波特与魔法石》首日3250万（含27万午夜场）；

《八佰》点映1435万；

《绝地战警：疾速追击》首日622万；

《星际穿越》208万，累计8.58亿；

《误杀》168万，累计13.09亿；

《1917》168万，累计5501万；

《多力特的奇幻冒险》104万，累计1.26亿；

《雪人奇缘》复映首日42万，累计1.4亿；

《哪吒之魔童降世》40万，累计50.22亿；

《极速车王》24.4万，累计1326万；

《风声》20.8万，累计2.14亿；

《白蛇：缘起》20.4万，累计4.61亿；

《刺猬索尼克》18.8万，累计1770万；

《战狼2》18.7万，累计56.88亿；

《大鱼海棠》18.7万，累计5.7亿；

《悲伤逆流成河》复映首日18.3万，累计3.57亿；

《大话西游之大圣娶亲》15.3万，累计1.93亿



      在《哈利·波特与魔法石》创纪录的表现和《八佰》出色的点映成绩双重加持之下，复工后的内地电影市场终于重新迈上了单日票房6000万的台阶。单从大盘上来看，今天已经超过因疫情停业之前的1月20日和21日，当然对于原本应属暑期档的本周市场来说，我们要走的恢复之路还有很长。

      预售就超过1300万的《哈利·波特与魔法石》4K修复3D版，上映首日斩获 万，成为复工之后内地市场首部单日破3000万的影片，超过《星际穿越》首日的1925万，创下复映之后的单日票房新纪录。值得一提的是，虽然都是上映首日，但《星际穿越》是在周日创下的这一纪录，而《哈利·波特》则是在周五就将其大幅刷新了。

      《八佰》今晚的点映凭借近6800场的排映，收获票房超过1400万，更重要的是其上座率已经超过30%，在不少地区依然保持30%上座限制的前提下，这样的点映成绩意味着有相当比例的场次实现了售罄。《八佰》下周工作日黄金场将会继续在全国范围进行点映，这也保证了下周工作日的市场热度能够延续，为其正式上映铺路。
 
      《误杀》单日票房已经反超了《1917》，同时距离《星际穿越》差距也不足20万，估计下周工作日我们还能看到《误杀》逆袭重回榜单前三的戏码。

      另外《星际穿越》和《误杀》复工后的票房都在今天突破1亿大关，《星际穿越》成为复工后首部破亿的复映影片，而《误杀》则成为复工后首部破亿的国产片。


   编辑：羊羊

关键词： 内地票房
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