制片人王中磊现场落泪，他坦言等《八佰》的首映礼等了463天，梦里已经参加过好几次了。









制片人王中磊现场落泪，他坦言等《八佰》的首映礼等了463天，梦里已经参加过好几次了。他还表示希望未来少一些这样的“奇幻旅行”。最后，王中磊向所有帮助过《八佰》的人鞠躬致谢。





导演管虎在现场表达对所有《八佰》主创的感谢，并表示：“疫情对中国电影冲击这么大，在这个前提下，我们在绝境里描写底层小人物，普通士兵对死亡恐惧瞬间怎么去克服，如何逼出人身体里的血涌，如何逼出人性光辉，也希望我们电影在今天能够超越电影以外的意义。”





正在丹东与管虎一起拍摄电影《金刚川》的吴京看过电影后表示：“我不轻易哭，但是哭了好几回。八个月以来我第一次进电影院，就赶上了这场视觉盛宴。”





冯小刚评价《八佰》是“非常感动，非常有大义的电影”，表示：“电影复工的开路先锋是《八佰》是导演和中国观众特殊缘分。只有《八佰》这样的电影，才能担起复兴的责任！”。冯小刚还预言，“《八佰》会有井喷式的观影和票房……当这个电影可以达到20亿、30亿的票房，当全世界的影院都处在艰难时期，这部电影就不仅是中国的骄傲，也会让世界电影人振奋。”





目前电影《八佰》点映票房已突破千万，并将在8月17日到20日继续开启点映，于8月21日正式全国上映。

编辑：羊羊