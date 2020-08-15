时光网讯
8月14日，电影《八佰》
特别举办了全球云首映礼，实现北京、丹东、武汉、深圳、上海5城16影厅同步连线。影片主创兵分两路于北京、丹东“云相聚”，实现两城实时互动。
首映礼上，演员纷纷以自报角色与籍贯的方式开场，感动畅聊观影感受。导演管虎
则特别谈起影片一路历程，以“参与《八佰》无上荣光”感谢所有主创。现场观影后，冯小刚
、吴京
、黄渤
、陈思诚
、田羽生
、尹鸿
教授等众多嘉宾也纷纷发声力赞《八佰》。片中率领八百壮士英勇抗敌的谢晋元之子谢继民先生更被特别邀请出席活动现场，全场观众起立鼓掌向英雄致敬。
制片人王中磊现场落泪，他坦言等《八佰》的首映礼等了463天，梦里已经参加过好几次了。他还表示希望未来少一些这样的“奇幻旅行”。最后，王中磊向所有帮助过《八佰》的人鞠躬致谢。
导演管虎在现场表达对所有《八佰》主创的感谢，并表示：“疫情对中国电影冲击这么大，在这个前提下，我们在绝境里描写底层小人物，普通士兵对死亡恐惧瞬间怎么去克服，如何逼出人身体里的血涌，如何逼出人性光辉，也希望我们电影在今天能够超越电影以外的意义。”
正在丹东与管虎一起拍摄电影《金刚川》的吴京看过电影后表示：“我不轻易哭，但是哭了好几回。八个月以来我第一次进电影院，就赶上了这场视觉盛宴。”
冯小刚评价《八佰》是“非常感动，非常有大义的电影”，表示：“电影复工的开路先锋是《八佰》是导演和中国观众特殊缘分。只有《八佰》这样的电影，才能担起复兴的责任！”。冯小刚还预言，“《八佰》会有井喷式的观影和票房……当这个电影可以达到20亿、30亿的票房，当全世界的影院都处在艰难时期，这部电影就不仅是中国的骄傲，也会让世界电影人振奋。”
目前电影《八佰》点映票房已突破千万，并将在8月17日到20日继续开启点映，于8月21日正式全国上映。
编辑：羊羊