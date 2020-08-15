网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《八佰》首映王中磊落泪：等了463天

冯小刚：《八佰》会有井喷式的观影和票房

2020-08-15 11:01:42 来源：Mtime时光网

制片人王中磊现场落泪，他坦言等《八佰》的首映礼等了463天，梦里已经参加过好几次了。
      时光网讯 8月14日，电影《八佰》特别举办了全球云首映礼，实现北京、丹东、武汉、深圳、上海5城16影厅同步连线。影片主创兵分两路于北京、丹东“云相聚”，实现两城实时互动。

      首映礼上，演员纷纷以自报角色与籍贯的方式开场，感动畅聊观影感受。导演管虎则特别谈起影片一路历程，以“参与《八佰》无上荣光”感谢所有主创。现场观影后，冯小刚吴京黄渤陈思诚田羽生尹鸿教授等众多嘉宾也纷纷发声力赞《八佰》。片中率领八百壮士英勇抗敌的谢晋元之子谢继民先生更被特别邀请出席活动现场，全场观众起立鼓掌向英雄致敬。

      制片人王中磊现场落泪，他坦言等《八佰》的首映礼等了463天，梦里已经参加过好几次了。他还表示希望未来少一些这样的“奇幻旅行”。最后，王中磊向所有帮助过《八佰》的人鞠躬致谢。

      导演管虎在现场表达对所有《八佰》主创的感谢，并表示：“疫情对中国电影冲击这么大，在这个前提下，我们在绝境里描写底层小人物，普通士兵对死亡恐惧瞬间怎么去克服，如何逼出人身体里的血涌，如何逼出人性光辉，也希望我们电影在今天能够超越电影以外的意义。”

      正在丹东与管虎一起拍摄电影《金刚川》的吴京看过电影后表示：“我不轻易哭，但是哭了好几回。八个月以来我第一次进电影院，就赶上了这场视觉盛宴。”

      冯小刚评价《八佰》是“非常感动，非常有大义的电影”，表示：“电影复工的开路先锋是《八佰》是导演和中国观众特殊缘分。只有《八佰》这样的电影，才能担起复兴的责任！”。冯小刚还预言，“《八佰》会有井喷式的观影和票房……当这个电影可以达到20亿、30亿的票房，当全世界的影院都处在艰难时期，这部电影就不仅是中国的骄傲，也会让世界电影人振奋。”

      目前电影《八佰》点映票房已突破千万，并将在8月17日到20日继续开启点映，于8月21日正式全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 八佰
关注时光网微信

相关电影/影人

八佰

八佰 (2020)

0.0

导演：管虎

主演：王千源 张译

在线播放

管虎

管虎

Hu Guan

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

冯小刚

冯小刚

Xiaogang Feng

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

吴京

吴京

Jing Wu

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

金庸《射雕英雄传之降龙十八掌》杀青

聚焦少侠郭靖初入江湖 2021年上线

9
《射雕英雄传之降龙十八掌》杀青，2021年上线。
2

好养眼！"国民岳父"史泰龙带女儿出海

史泰龙生活悠闲 大腹便便突出像小山

11
女儿很养眼。史泰龙要注意身材啦！
3

希亚拉博夫出街晨跑 造型一言难尽

紧身长裤梳油头 新片登顶票房冠军

7
“行为艺术家”希亚拉博夫晨练。
4

又是一部!"木兰:横空出世"定档十一

国漫女英雄花木兰动画电影 首曝定档预告

又是一部“花木兰”电影！
5

余文乐《怪物先生》曝定档预告

各种怪物群魔乱舞 8.18网络上线

10
《怪物先生》首度曝光“怪力全开”定档预告和海报

查看更多