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《哈利波特》重映首周票房近亿破纪录

《八佰》本周工作日继续点映将成霸主

2020-08-17 09:02:51 来源：Mtime时光网

上周末表现最强的影片是复映的《哈利波特》和点映的《八佰》。


　　时光网讯 上周五全国大部分影院上座率恢复到50%，加上重磅国产片《八佰》的点映，激活了复工后的市场。《哈利·波特与魔法石》上映首周末三天票房近亿，刷新影院复工后多项单日纪录，也仅次于2011年《哈利·波特与死亡圣器（下）》1.9亿的开画成绩。

　　

首次飞行片段

为庆祝首周末票房“起飞”，《哈利·波特与魔法石》片方今日发布了“初次飞行”片段，在飞行上有家族天赋的哈利·波特，第一次骑飞天扫帚就赢得了小伙伴的欢呼，更让麦格教授为格兰芬多学院发掘出新的找球手。

　　上周末多部新旧老片上映，7天票房2.68亿，较上一周上涨5500万，单周人次也环比上涨130万。

　　《哈利·波特与魔法石》首周末3天9487万，加上2002年首轮上映的5600万，累计票房已超1.5亿人民币。有趣的是，算上这个9487万人民币（1364万美元），该片全球累计票房也冲破了10亿美元的关卡。

　　今年全球票房冠军《绝地战警：疾速追击》在中国内地表现不如预期，首周末2227万排名亚军，另一部复映的好莱坞大片《星际穿越》475万排名季军，累计票房已达8.67亿。国产片《误杀》复映28天后，累计票房来到13.16亿。


　　《八佰》8月14日点映收入1400多万，本周一到周四晚黄金时间继续点映，预计前四个工作日单日票房都会是该片，8月21日影片将正式公映，对8月19日上映的《1/2魔法》和8月21日上映的《魔法精灵2》形成极大的压力。


   编辑：小火纸

关键词： 哈利波特 内地票房 绝地战警3 复映 点映 八佰
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