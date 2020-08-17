时光网讯
上周五全国大部分影院上座率恢复到50%，加上重磅国产片《八佰》
的点映，激活了复工后的市场。《哈利·波特与魔法石》
上映首周末三天票房近亿，刷新影院复工后多项单日纪录，也仅次于2011年《哈利·波特与死亡圣器（下）》
1.9亿的开画成绩。
为庆祝首周末票房“起飞”，《哈利·波特与魔法石》
片方今日发布了“初次飞行”片段，在飞行上有家族天赋的哈利·波特，第一次骑飞天扫帚就赢得了小伙伴的欢呼，更让麦格教授为格兰芬多学院发掘出新的找球手。
上周末多部新旧老片上映，7天票房2.68亿，较上一周上涨5500万，单周人次也环比上涨130万。
《哈利·波特与魔法石》首周末3天9487万，加上2002年首轮上映的5600万，累计票房已超1.5亿人民币。有趣的是，算上这个9487万人民币（1364万美元），该片全球累计票房也冲破了10亿美元的关卡。
今年全球票房冠军《绝地战警：疾速追击》
在中国内地表现不如预期，首周末2227万排名亚军，另一部复映的好莱坞大片《星际穿越》
475万排名季军，累计票房已达8.67亿。国产片《误杀》
复映28天后，累计票房来到13.16亿。
《八佰》
8月14日点映收入1400多万，本周一到周四晚黄金时间继续点映，预计前四个工作日单日票房都会是该片，8月21日影片将正式公映，对8月19日上映的《1/2魔法》和8月21日上映的《魔法精灵2》形成极大的压力。