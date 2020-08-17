早上好，新的一周开始了，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《魔法石》重映首周末票房近亿









上周五，全国大部分影院上座率恢复到50%，《哈利·波特与魔法石》重映首周末三天票房近亿，刷新影院复工后的多项单日纪录，也仅次于2011年《哈利·波特与死亡圣器（下）》1.9亿的开画成绩。《魔法石》首周末3天9487万，加上2002年首轮上映收获的5600万，累计票房已达1.5亿人民币。有趣的是，算上这个9487万人民币（1364万美元），该片全球累计票房也冲破了10亿美元的关卡。





01. 国产动画电影《姜子牙》定档国庆











日前，国产动画电影《姜子牙》正式宣布定档国庆（10月1日），是首部回归院线的原“春节档”大片。作为首部将“姜子牙”搬上大银幕的动画电影，影片在中国传统神话基础上进行创新性改编，故事聚焦于封神大战后因一己之过被贬下凡的姜子牙。该片导演程腾曾就职于美国梦工场动画，联合导演王昕曾在国际顶级游戏动画公司暴雪担任项目艺术总监。

02. 《八佰》发“见证”版预告和IMAX海报









由管虎执导的电影《八佰》，今日发布“见证”版预告和IMAX专属版海报。作为亚洲第一部全片使用IMAX摄影机拍摄的商业电影，《八佰》将于8月21日起全面登陆全国IMAX影院。预告带领观众回溯1937年的淞沪战场，探讨这场守卫战的意义，表现出苏州河南北两岸战士和民众为国家、为尊严共同抗敌的慷慨瞬间。8月17日-20日《八佰》全国继续超前点映，并有IMAX、中国巨幕等高规格影厅加入。