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时光早报:国产动画片"姜子牙"定档国庆

魔法石重映首周末近亿 "高妹"要演戴安娜

2020-08-17 09:15:26 来源：Mtime时光网

早上好，新的一周开始了，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《魔法石》重映首周末票房近亿


　　上周五，全国大部分影院上座率恢复到50%，《哈利·波特与魔法石》重映首周末三天票房近亿，刷新影院复工后的多项单日纪录，也仅次于2011年《哈利·波特与死亡圣器（下）》1.9亿的开画成绩。《魔法石》首周末3天9487万，加上2002年首轮上映收获的5600万，累计票房已达1.5亿人民币。有趣的是，算上这个9487万人民币（1364万美元），该片全球累计票房也冲破了10亿美元的关卡。

01. 国产动画电影《姜子牙》定档国庆



　　日前，国产动画电影《姜子牙》正式宣布定档国庆（10月1日），是首部回归院线的原“春节档”大片。作为首部将“姜子牙”搬上大银幕的动画电影，影片在中国传统神话基础上进行创新性改编，故事聚焦于封神大战后因一己之过被贬下凡的姜子牙。该片导演程腾曾就职于美国梦工场动画，联合导演王昕曾在国际顶级游戏动画公司暴雪担任项目艺术总监。
02. 《八佰》发“见证”版预告和IMAX海报


　　由管虎执导的电影《八佰》，今日发布“见证”版预告和IMAX专属版海报。作为亚洲第一部全片使用IMAX摄影机拍摄的商业电影，《八佰》将于8月21日起全面登陆全国IMAX影院。预告带领观众回溯1937年的淞沪战场，探讨这场守卫战的意义，表现出苏州河南北两岸战士和民众为国家、为尊严共同抗敌的慷慨瞬间。8月17日-20日《八佰》全国继续超前点映，并有IMAX、中国巨幕等高规格影厅加入。

01. “高妹”加盟《王冠》演戴安娜王妃



　　“高妹”伊丽莎白·德比齐确定加盟Netflix剧集《王冠》，在第5、6季中饰演戴安娜王妃！德比齐也是诺兰新片《信条》的女主角。《王冠》第5、6季将展现英国王室成员的老年时期，“乌姆里奇教授”伊梅尔达·斯汤顿将饰演女王伊丽莎白二世，莱丝利·曼维尔（《魅影缝匠》）饰演玛格丽特公主，乔纳森·普雷斯（《教宗的承继》
）则饰演女王的丈夫、菲利普亲王。

01. 日漫《恋爱的母亲们》改成电视剧



　　《东京爱情故事》原作漫画家柴门文的另一漫画《恋爱的母亲们》，将被改编成真人电视剧，木村佳乃、吉田羊、仲里依纱领衔主演！该剧讲述了迷茫的母亲们的恋爱与友情，以及她们追逐着与丈夫不同的男性的故事。福田亮介（《将恋爱进行到底》）担任导演，《大恋爱》《卖房子的女人》编剧大石静执笔剧本。该剧将于10月开播。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 哈利·波特与魔法石 王冠 柴门文 姜子牙
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