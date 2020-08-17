第四届86358电影短片交流周各节目板块片单及学术活动内容日前已全部揭晓，将于今年8月23日-28日在山西汾阳贾家庄举行。

时光网讯 聚焦华语电影短片，发掘青年电影创作者，第四届86358电影短片交流周各节目板块片单及学术活动内容日前已全部揭晓，将于今年8月23日-28日在山西汾阳贾家庄举行。





「华语短片」单元征片千余部 片单中11部为全球首映

章明、吕松野、秦海燕、李梦、张大海共同评选短片周多个荣誉





据悉今年「华语短片」单元共收到全球华人电影工作者及华语电影短片作品1032部，符合征片要求作品995部，为历史之高。





作为短片周最受关注的节目板块，经过短片周选片委员会及节目策划团队的仔细遴选，最终确定16部作品入选今年的「华语短片」单元。





在今年入围的16部华语短片作品中，有11部为全球首映，1部亚洲首映，2部为中国首映。















作为本届短片周的终审评委主席，章明不仅是著名电影导演、编剧，也是北京电影学院导演系教授，他的作品具有鲜明的独创风格和极高的艺术水准。









著名编剧秦海燕曾经担任“青葱计划”复审导师，上海国际电影节、北京国际电影节创投评审等。





李梦是非常优秀的青年演员，在她所参与的作品里，都能精准地刻画人物并表现出独特的个人魅力。张大海是《大众电影》杂志执行主编，曾获得第14届夏衍杯优秀电影剧本剧本一等奖。











短片周举办期间，终审评审团将会对「华语短片」单元作品进行评价，评选出最佳影片（现金奖励2万元人民币）、评审团荣誉（现金奖励1万元人民币）、最佳导演（现金奖励8000元人民币）、最佳编剧（现金奖励8000元人民币）、最佳摄影（现金奖励8000元人民币）、后浪电影学院荣誉（实物奖励）等以及组委会荣誉。最终评选结果将会在8月28日短片周荣誉典礼上公布。





“00后”导演及作品将亮相86358短片周

特别展映、本土力量与匈牙利短片展开跨时空对话











本届86358电影短片交流周选择了新人导演胡小猛的《满地情》作为开幕片。胡小猛虽是“00后”，但他的处女作《满地情》这部短片的时代却架构在知识青年上山下乡的年代，青年与狗的感人故事在他的镜头下显示出了别致的风格。





凭借此片，胡小猛在2019年获得了加拿大蒙特利尔市举办的第四届中加国际电影节最佳短片导演奖。该片还获得了2019年澳门国际电影节，中美国际电影节短片节最佳影片奖。





导演胡小猛至今共参演了六部影视作品，三岁时便在《乔家大院》中饰演乔致庸之孙。《满地情》将是“00后”导演的一次精彩亮相。











为发现与鼓励山西本土青年影视人才，促进山西电影艺术教育发展，并给观众带来全新的本土认知，86358电影短片周与山西传媒学院在2019年共同设置「本土力量」单元。





本届短片周力图把最新鲜、最有活力的本土影像传递给观众，山西电影学院筹备在即，为凸显地域风范，今年「本土力量」单元将集中展示山西传媒学院、山西大学、太原师范学院和山西工商学院4所山西本土高校所推荐的10部优质学生短片创作。这些作品在一定程度上体现着山西新生代电影人的影像风格，不仅有对于现代人内心的探索，更有对地域文化的关注。

86358电影短片交流周目光不止停留在华语影像。「聚焦匈牙利」单元的8部优质的匈牙利短片作品将在短片周举办期间集中放映。该单元的8部电影短片为2018年、2019年布达佩斯短片电影节展映作品中的获奖精选之作。





贾樟柯发文鼓励短片创作，梁景东开课传授电影造型之道

张大磊、李睿珺、耿军、沙跃飞齐聚汾阳对话电影的时代痕迹





距离1895年12月25日法国巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的地下室里放映无声片《火车来了》已经过去了125年，在过去一百多年里，电影短片不仅开启了电影史，更为每一次电影新浪潮打着头阵；它们不仅是导演的练习和出发点，也是迷影文化最深层的积淀。





因为篇幅较小，电影短片无需受到过多的牵绊，它可以没有固定的结构，没有统一的纲领，可以轻巧流动的叙事，抑或是灵光一现的自由，甚至是一种蓄意破坏的美学。





贾樟柯导演近期发文鼓励青年导演更多地去参与短片创作，他表示，“短片不仅仅是通往长片的道路，短片也不仅仅是院校培训学生的途径，短片完全可以是一种独立的形式……即使短，它也是一部影片，它也凝聚着导演的创意以及严谨的创作构思。我相信大家都是怀着这样的一种创作态度，开始自己的短片制作的。”













造型与空间作为电影创作的载体，它的呈现观念不仅体现着创作者的电影观念、戏剧冲突和电影视觉语言的表达方式，更是电影美术工作者在不同电影中独特的持续创造。造型与空间作为电影艺术审美的物化形态之一，必须对大量的创作心理和受众心理反应作横向、纵向的比较。









每部电影都带有自己的时代痕迹，手机视频的时代里每个人都在用手机纪录日常的生活，这会对我们时代的电影思维产生什么影响？如何定位历史与媒介的接合点，何以理解又何以呈现？这是电影创作与表达的诉求，也是一个时代与未来的诉求。





我们身处时代当中，日月轮转，电影要抓住我们存在的痕迹，也就是“时代的痕迹”。第四届86358电影短片交流周与尼龙杂志、华为P40系列共同邀请导演张大磊、李睿珺、耿军及沙跃飞，聚焦当下，以“历史与媒介：关于电影的时代性”以及超感知影像为主题开启对话，共同探讨电影的时代性。





86358电影短片交流周作为一个纯粹的专注于华语电影短片展示、交流、推广的新生平台，至今已举办三届，是山西贾家庄乡村旅游文化节的重要组成部分。





本届86358电影短片周由贾樟柯艺术中心、山西传媒学院、山西贾家庄腾飞旅游开有限公司共同主办，尼龙杂志、后浪电影学院、青年电影手册、山河故人·家厨等共同协办，得到了华为P40系列的特别支持，以及芊墨、点映秀、抖音等合作伙伴的大力支持。