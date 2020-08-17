抖音特地邀请徐峥、陈赫、谭卓、王俊凯、张一白五位电影人现身直播间，用影响力助力全国影院重启，唤起观众的观影热情。

时光网讯 沉寂了半年之久，电影院终于在万众期待中再次开业。为扶持全国影院光影重启，中国电影股份有限公司、华夏电影发行有限公司、电影频道、抖音、今日头条、西瓜视频发起，中国电影通、猫眼娱乐、真乐道、淘票票联合发起「再一起看电影」助力计划，并有光线影业、万达影业、安乐电影等共同参与。





该计划启动以来，抖音为影院入驻平台开启绿色通道免费认证，并通过百亿流量资源优先扶持影院活动，还对即将上映的新电影在站内资源倾斜和曝光。





徐峥抖音直播首秀战报分图一 8月15日，为了唤起大众的观影热情，抖音特地邀请徐峥、陈赫、谭卓、王俊凯、张一白五位电影人现身抖音直播间，为观众送来多重观影好礼，用行之有效的方法吸引大众回归影院。直播结束后，相关话题在抖音、微博两大社交平台登陆热点榜，可谓是「再一起看电影」助力计划的一大亮点。

徐峥大赞王俊凯“表演很惊喜”

呼吁观众重返影院实现“电影票自由”





8月15日，著名导演、演员、监制徐峥现身抖音直播间以公益目的出发，为中国观众提供多重重磅优惠好礼，推出1分钱权益券、影票买一送一、全国上百家影院的优惠券包等福利产品，旨在切实可行引领大众回归影院。这也是徐峥首次公益直播带货，抖音希望借助该平台的用户优势和平台特点，以及头部影人的影响力助力全国影院重启，唤起观众的观影热情。





当晚，陈赫、谭卓、张一白三位电影人也惊喜现身为中国电影加油，年轻演员王俊凯更是作为当晚的神秘嘉宾空降直播间。当天，直播间累计曝光人次2990万，直播间互动193万，整体曝光量达到1.1亿以上，更是引爆微博和抖音双平台的热搜榜单。





为了让更多大众重返影院，五位明星好友大方分享趣事，呼吁观众回归影院。当天徐峥大赞由管虎导演的电影《八佰》，还为暑假档即将上映的新电影摇旗呐喊，倾力宣传。





战报分图二 陈赫聊起新作时自曝为新戏减重，结果却被导演贾玲”嫌弃“；谭卓表示自己演哭戏可以一秒落泪，一旁的徐峥也直言被谭卓演技惊到。同为电影《我和我的家乡》的总策划，导演张一白特地带来珍藏的CD和黑胶唱片作为福利送给观众。惊喜现身的王俊凯则提到：为了给新片角色做准备正在减重，目标是20斤，目前已成功减掉10斤。





徐峥大力夸赞王俊凯作为年轻演员对未来发展非常有规划，同时感叹当年的三字弟弟长大了，也成熟了。两人在聊起首次合作的感受时，徐峥也大赞王俊凯：“表演充满惊喜，小凯在片场也很认真。”





每位电影人的分享唤起直播间不少网友在电影院的回忆以及电影曾带来的感动，纷纷直播购票重返影院为中国电影加油。直播累计发放福利超200万，带动3700家影院订单及18部影片售票。值得一提的是，徐峥强调当日直播间所有收入都将被用来扶持影院，帮助电影院复工。





「再一起看电影」助力计划热度高涨

抖音开辟电影宣发新玩法





通过「再一起看电影」助力计划不难发现，抖音不再只是提供社交娱乐的场所，依托巨大的短视频用户规模优势，抖音平台直播带货将“扶持电影院，助力中国电影”的目标落到实处，是电影宣发绝不能轻视的重要阵地。抖音直播已与票务平台联动开启购票链接，用户可边看直播边抢票下播后进行选座。直播购票将是未来互联网购票新兴方式。





同时，用户也可以在抖音视频沉浸式种草新电影后，完成购票消费。在影院复苏的关键时期，抖音秉持互联网社交平台的使命感，联合票务平台开辟宣发新思路，利用站内直播为电影院带货，带动观众真正地走进影院支持中国电影。既为众多中国影人解决了迫在眉睫的难题，也为未来的电影宣发提供了新方法。





战报分图三 自「再一起看电影」助力计划正式启动以来，累计有超百位影视行业大咖和演艺界明星为该计划助阵发声。抖音平台借助自身影响力，集结行业内头部影人共同发声，站内资源倾斜扶持院校及影片宣发，用线上线下多个维度帮助电影产业恢复常态。这是「再一起看电影」助力计划最初目标，更是多位台前幕后电影人的共同愿景。





直播后直播间当日相关话题登录微博、抖音两大社交平台热搜榜单，实现了抖音「再一起看电影」助力计划的初始目标，让更多观众回归影院！抖音平台也将作为电影行业的重要伙伴，帮助中国电影越来越好。





2020年，抖音和观众「再一起看电影」。

编辑：甄甏甏