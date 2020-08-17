《电力之战》今日发布了“天才对手”光电版角色海报，“小蛛配奇”打造光电帝国。

时光网讯 继《我和厄尔以及将死的女孩》获得圣丹斯电影节最高奖后，阿方索·戈麦斯-雷洪导演的又一好莱坞力作《电力之战》日前已正式定档8月28日，该片由本尼迪克特·康伯巴奇、迈克尔·珊农、汤姆·赫兰德、尼古拉斯·霍尔特等联合主演，展现了工业时代最伟大的天才发明家之间展开的商业恶斗与巅峰对决，真实还原了爱迪生与特斯拉两位绝世天才的“百年恩怨”。







横-交流电战队





今日，片方发布了“天才对手”光电版角色海报，电光火石间彰显大佬气质，强大气场令人心生敬畏。





“奇异博士“、“小蜘蛛”强势结盟

“小蛛配奇”打造光电帝国





在此次曝光的“光电版”角色海报中，“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇饰演的“发明狂人”爱迪生身着优雅复古燕尾服，头戴绅士帽，举手投足彰显商业大佬气质，在剪影中更显高傲气场。这也是卷福继梵高（《梵高》）、霍金（《霍金的故事》）、图灵（《模仿游戏》）后，再度出演天才人物。







横-直流电战队





而他也在这场电力大战中也彻底颠覆了中国观众熟悉的爱迪生形象，为了赢得胜利不惜动用一切手段，野心勃勃想要主导世界，大胆操作令人咋舌。





“小蜘蛛”汤姆·赫兰德饰演的“科学新秀”英萨尔则成为爱迪生的得力助手兼年轻知己，亦师亦友、如父如子，在电力大战中与他共同进退。海报中，二人在金色的背景中，光电交织组成了“直流电”战队，大力推进直流电的商业化民用，拓展电力市场。











“野兽”、“佐德将军”联手抗敌

与爱迪生残酷恶斗一较高下





作为爱迪生的竞争对手，“商业巨头”威斯汀豪斯则由《超人：钢铁之躯》里的“佐德将军、好莱坞知名演技派劳模迈克尔·珊农出演，海报中他眉头紧锁望向远方，将威斯汀豪斯的贵族气质和低调内敛演绎得淋漓尽致。





而在《X战警》中的“野兽”尼古拉斯·霍尔特此次扮演了“电力天才”特斯拉，这位才华横溢、“最接近神的男人”与威斯汀豪斯强强联手，共同发现了爱迪生直流电设计中的致命缺陷，研发出了更适合远距离传输、但同时具有危险和风险的交流电，更是孤注一掷为其堵上全部身家。











海报中，二人在幽蓝色的背景下组成了“交流电”战队，为争夺全美乃至全球的电力供应系统，与爱迪生展开了连场恶斗。当“电力巨人”们上演天才之间的巅峰对决，谁又能成为改变世界的真正赢家？





该片由奥斯卡最佳导演马丁·斯科塞斯担任执行制片，作为一部曾在多伦多电影节和颁奖季收获好评的好莱坞大片，《电力之战》自定档信息曝光后，就受到了广大观众的热烈关注，纷纷表示“影院见”、“这阵容堪称神仙打架”。











更令人兴奋的是，这部影片不仅展现了爱迪生和“宿敌”特斯拉之间的百年恩怨，电力之争、商业奇谋、人性对决，还能看到各路超级英雄“场外大战”同框飙戏，上演一场震撼人心的银幕盛宴。





据悉，《电力之战》即将于8月28日与内地观众在影院见面，“奇异博士”领衔“小蜘蛛”开启电力天才巅峰对决，与“佐德将军”、”X战警野兽”重现爱迪生与特斯拉的百年恩怨，这场改变世界的光明之战即将一触即发！











编辑：甄甏甏