由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画电影《魔发精灵2》将于8月21日正式在国内上映。











今日影片发布终极预告，庞大的音乐精灵世界露出真面目，摇滚、乡村、电音、古典、放克、嘻哈等更多音乐流派轮番登台炸场，带来演唱会级别的大银幕视听体验。





正如预告片所示，悠然自得的魔发精灵们遭遇史上最大危机——他们最珍视的音乐即将被抢走！











一切都要从精灵们的起源说起，他们的祖先创造了六根弦，每根都代表一种音乐，然而嚣张激进的摇滚乐霸女王却想要统一六弦，让所有流派的魔发精灵都成为摇滚傀儡。为了拯救音乐，流行乐女王波比带领伙伴们踏上旅程，一场斗曲大战开战在即，各种音乐究竟都有哪些奇妙能力？悬念即将揭晓。















新登场的霸女王即是这里的搅局者，她是硬摇滚乐部落的叛逆领袖，有着狂妄不羁的姿态，称霸世界、摧毁所有其他类型的音乐是她的目标。





霸女王的出现打破了魔发精灵一贯“无忧无虑”的银幕形象，为这个欢乐明亮的音乐世界带来了一抹不一样的色彩，她与流行乐女王波比的对决堪称影片的一大看点。





某种程度上来说，霸女王可以看作是波比的另一面，她们都深深爱着自己的文化，并不惜一切保护着自己的族人。正如为波比献声的安娜·肯德里克所说：“她俩不仅是对手，同时也对彼此有着一丝赞赏。通过这两个角色来展示精灵世界两种不同风格的领袖真的十分有趣。”







