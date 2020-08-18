早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 凯文哈特与史皇参演美版《人在囧途》











约翰·休斯的1987年经典影片《飞机、火车和汽车》将被翻拍了，派拉蒙这一次敲定的两位主角是凯文·哈特与威尔·史密斯，两人也会担任影片的制片人。原版《飞机、火车与汽车》讲述的是由于机缘巧合，一对儿结伴同行的人，从纽约开车回芝加哥，两小时半的返家旅程竟然耗了四天三夜的有趣故事。《人在囧途》就是照着这个套路来的。

02. 《福尔摩斯小姐》首曝先导预告！



