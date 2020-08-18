过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 凯文哈特与史皇参演美版《人在囧途》
约翰·休斯的1987年经典影片《飞机、火车和汽车》将被翻拍了，派拉蒙这一次敲定的两位主角是凯文·哈特与威尔·史密斯，两人也会担任影片的制片人。原版《飞机、火车与汽车》讲述的是由于机缘巧合，一对儿结伴同行的人，从纽约开车回芝加哥，两小时半的返家旅程竟然耗了四天三夜的有趣故事。《人在囧途》就是照着这个套路来的。
02. 《福尔摩斯小姐》首曝先导预告！
“小11”米莉·博比·布朗主演新片《福尔摩斯小姐》首曝先导预告！影片讲述夏洛克·福尔摩斯具有反叛精神妹妹伊诺拉的冒险探案故事，“大超”亨利·卡维尔饰夏洛克·福尔摩斯，山姆·克拉弗林（《饥饿游戏》系列）饰麦考夫·福尔摩斯。影片由哈利·布拉德比尔（《伦敦生活》《杀死伊芙》）担任导演，杰克·索恩（《热气球飞行家》）参与编剧，海伦娜·伯翰·卡特、菲奥娜·肖等群星共演。9月登陆Netflix！
03. 《花木兰》再曝流媒体版新预告
迪士尼真人版《花木兰》再曝流媒体版新预告，有大量新镜头！妮基·卡罗担任导演，刘亦菲、巩俐、甄子丹、李连杰、安佑森、郑佩佩等群星出演。《花木兰》投资2亿美元，原定今年3月27日北美上映，连北美的首映式都做了，但因新冠疫情多次推迟公映档期。先改到7月24日，后改到8月21日，上个月末则宣布撤档，如今宣布上线流媒体Disney+。中国内地已确定将在影院上映，但尚未定档。
04. 凯特温斯莱特《黑鸟》发预告
苏珊·萨兰登、凯特·温丝莱特、米娅·华希科沃斯卡等主演的电影《黑鸟》发布预告！影片由罗杰·米歇尔（《诺丁山》）执导，翻拍自2014年比利·奥古斯特的电影《沉默的心》。萨兰登饰演身怀绝症想要自杀的母亲，凯特和米娅饰演她的女儿，她们发现了家庭内的秘密，使情况变得复杂起来，影片将于9月18日登陆北美院线。
05. 《邪恶力量》男星加盟《黑袍纠察队》
《邪恶力量》男星詹森·阿克斯，宣布加盟热剧《黑袍纠察队》第3季，饰演超级英雄“Soldier Boy”！这个角色在参加过二战后，成为了首位超级英雄名人，并且几十年来一直是美国文化的中流砥柱。《黑袍纠察队》讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。
01. 菅田将晖《花束般的恋爱》首曝预告
菅田将晖与有村架纯共同主演的爱情片《花束般的恋爱》首曝预告！影片是《四重奏》导演土井裕泰与编剧坂元裕二合作的首部大银幕作品。故事讲述在东京的京王线·明大前站错过末班车的山音麦和八谷绢之间展开的恋爱故事。喜欢的音乐和电影几乎都一样的两人，瞬间坠入爱河，大学毕业后一边做自由职业者一边开始同居，影片描绘了两人所度过“最棒的5年”。本片将于2021年在日本上映。