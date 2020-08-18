在《八佰》二轮点映的惊人表现助推下，复工后的内地市场单日大盘在周一工作日冲高至7500万。







本文转载自公众号“电影票房”





ps：8月17日专资系统可能存在重复录入情况，所有影片票房或将偏高于实际情况。





复工后第二十九天（8月17日）也是第五周周一，全国共排映达18.4万，观影人次约208万，根据初步统计产出票房7500万。















































































在《八佰》二轮点映的惊人表现助推下，复工后的内地市场单日大盘在周一工作日冲高至7500万，轻松超过上周六的6340万，再创复工以来的最高单日票房纪录，内地市场的复苏节奏也明显加快。





《八佰》8月17日晚扩大点映规模并增加放映格式，黄金时段点映超1.73万场产出票房5000万，凭点映就大幅刷新《哈利·波特与魔法石》在上周六刚创下的复工后最佳单片单日纪录，同时也成为全球电影市场逐步恢复以来的最佳单日票房成绩。此外，这还2020年内地市场除元旦节当天《宠爱》（1.14亿）以外单片单日最高表现。





在仅仅一个小时的密钥期限内，《八佰》以超亚军四倍的绝对优势和超65%的市场占比，将单日票房冠军收入囊中。在点映场次更少以及上座率的限制下，表现仍比两年前的《我不是药神》的第二轮点映成绩（周二，4820万）略胜一筹。影片在周二至周四还将继续扩大点映规模，目前周二点映排片占比已突破10%。





《哈利·波特与魔法石》环比周日下跌59%，受新片黄金场点映分流影响，跌幅对于暑期档工作日显得有些偏高，不过其上映四天票房已经轻松破亿，成为继《多力特的奇幻冒险》、《星际穿越》以及《误杀》后，复工以来第四部票房破亿的电影。





其他老片中，《误杀》环比跌幅相对偏低，也比预期更早反超《星际穿越》，又回升至单日第四。







