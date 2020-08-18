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周一票房7500万大幅刷新复工纪录！

《八佰》单日点映5000万 《哈利·波特》破亿

2020-08-18 09:30:19 来源：电影票房

在《八佰》二轮点映的惊人表现助推下，复工后的内地市场单日大盘在周一工作日冲高至7500万。


本文转载自公众号“电影票房”

      ps：8月17日专资系统可能存在重复录入情况，所有影片票房或将偏高于实际情况。

      复工后第二十九天（8月17日）也是第五周周一，全国共排映达18.4万，观影人次约208万，根据初步统计产出票房7500万。

《八佰》点映5000万，累计6438万；

《哈利·波特与魔法石》1212万，累计1.07亿；

《绝地战警：疾速追击》286万，累计2511万；

《误杀》228万，累计13.19亿；

《星际穿越》160万，累计8.69亿；

《1917》109万，累计6363万；

《多力特的奇幻冒险》101万，累计1.31亿；

《哪吒之魔童降世》56.5万，累计50.25亿；

《雪人奇缘》43.6万，累计1.43亿；

《白蛇：缘起》26.2万，累计4.63亿；

《战狼2》24.2万，累计56.89亿；

《大话西游之大圣娶亲》19.5万，累计1.94亿；

《刺猬索尼克》18.4万，累计1898万；

《极速车王》17.7万，累计1481万；

《夏洛特烦恼》15.9万，累计14.44亿；

《风声》15.5万，累计2.14亿；

《大鱼海棠》15.3万，累计5.71亿



      在《八佰》二轮点映的惊人表现助推下，复工后的内地市场单日大盘在周一工作日冲高至7500万，轻松超过上周六的6340万，再创复工以来的最高单日票房纪录，内地市场的复苏节奏也明显加快。

      《八佰》8月17日晚扩大点映规模并增加放映格式，黄金时段点映超1.73万场产出票房5000万，凭点映就大幅刷新《哈利·波特与魔法石》在上周六刚创下的复工后最佳单片单日纪录，同时也成为全球电影市场逐步恢复以来的最佳单日票房成绩。此外，这还2020年内地市场除元旦节当天《宠爱》（1.14亿）以外单片单日最高表现。

      在仅仅一个小时的密钥期限内，《八佰》以超亚军四倍的绝对优势和超65%的市场占比，将单日票房冠军收入囊中。在点映场次更少以及上座率的限制下，表现仍比两年前的《我不是药神》的第二轮点映成绩（周二，4820万）略胜一筹。影片在周二至周四还将继续扩大点映规模，目前周二点映排片占比已突破10%。

      《哈利·波特与魔法石》环比周日下跌59%，受新片黄金场点映分流影响，跌幅对于暑期档工作日显得有些偏高，不过其上映四天票房已经轻松破亿，成为继《多力特的奇幻冒险》、《星际穿越》以及《误杀》后，复工以来第四部票房破亿的电影。

      其他老片中，《误杀》环比跌幅相对偏低，也比预期更早反超《星际穿越》，又回升至单日第四。


   编辑：羊羊

关键词： 内地票房
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