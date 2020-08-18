10岁男孩莱德，他带领6只勇敢狗狗组成的巡逻队，经历了一系列奇幻冒险。





时光网讯 近日，由维亚康姆哥伦比亚国际传媒集团旗下尼克儿童频道联手斯平玛斯特公司打造的全球知名人气动画《汪汪队立大功》计划于2020年推出该系列首部剧场版电影——《汪汪队立大功之超能救援》。维亚康姆哥伦比亚国际传媒集团隶属于美国维亚康姆哥伦比亚有限公司。





《汪汪队立大功》由斯平玛斯特公司制作，是一部广受全球儿童及家庭喜爱的学龄前儿童动画。主人公为活力充沛的10岁男孩莱德，他带领6只勇敢狗狗组成的巡逻队，通过一系列独特的冒险，机智幽默的形态表现及炫酷的装备共同挑战高难度救援任务，保护冒险湾。片中人物面对困难始终保持乐观精神，用团队合作的方式完成一次次不可能的挑战，将教会孩子勇于面对困难、解决难题的能力。同时，想象力爆棚的科技场景也将满足孩子的探索欲，开阔视野。









自2013年全球开播以来，《汪汪队立大功》已翻译成超过30种语言，在全球170多个国家及地区播出。 “没有太大的困难，只有勇敢的狗狗！”这句标志性口号以及生动有趣的故事桥段，时常引发孩子们争相模仿。此次《汪汪队立大功之超能救援》剧场版电影的发布，有望将此“少儿金牌IP”再次推向高潮。





《汪汪队立大功之超能救援》剧场版电影除了始终保持狗狗们优秀团队协作能力及友谊以外，更将会带来更多意想不到的故事剧情及全新动画人物。