罗丝·麦高恩发推特称，自己15岁时曾被亚历山大·佩恩性侵。











46岁的罗丝本周一早上发了推特称，“亚历山大·佩恩。你让我坐下来，还给我放了一段你为Showtime拍的A片，内容不太硬核，当时你用的是另一个名字。我还记得你在Silverlake的公寓。你那儿非常大。事后你把我留在街角。我当年15岁。”









罗丝随后还发了一张自己15岁时的照片，“我只想要你承认这件事，以及道歉。我不想毁了谁。这是15岁时的我。”





亚历山大·佩恩曾因《校园风云》、《杯酒人生》、《后裔》、《内布拉斯加》等片6获奥斯卡提名，其中《杯酒人生》与《后裔》获得了“最佳改编剧本”的小金人。他现年59岁，并未对这一指控提出回应。











罗丝此前曾在Facebook上骂娜塔莉·波特曼，因为她认为娜塔莉今年在奥斯卡颁奖典礼上穿的裙子绣了许多女导演的名字，而这一做法“对于我们这种真正干事儿的人来说，简直是侮辱”；





她曾在twitter上公开指责梅丽尔·斯特里普包庇韦恩斯坦以及虚伪，“像梅丽尔·斯特里普这种那么高高兴兴为猪精工作过的人……我鄙视你们的虚伪。”；她还曾因本·阿弗莱克号称自己不知道韦恩斯坦的恶行而骂他在撒谎，并且让他“fxxk off”。