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贾老板回归坐镇！"魔发精灵2"曝特辑

配音、创作两手抓 呈现演唱会级别视听盛宴

2020-08-18 17:26:53 来源：Mtime时光网

《魔发精灵2》发布“贾斯汀·汀布莱克”特辑。
　　时光网讯 由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画电影《魔发精灵2》将于本周五正式在国内上映。

　　今日影片发布“贾斯汀·汀布莱克”特辑，身兼本片配音和音乐制作人的“贾老板”亲自出镜，解读二度参与这一大热IP的全新体验。



　　在《魔发精灵2》中，贾斯汀继续为核心角色布兰配音，对于在前作中勇敢秀出真我的布兰来说，这一次他将展现自己性格的更多面，并面临着向亲密伙伴波比表达真心的抉择，两人间的感情变化也是影片的看点之一。

　　此外，贾斯汀还谈到了此次挑战与乐趣并存的音乐制作人体验，他表示影片“向年轻人们介绍了不同风格的音乐，以及它们与生活的联系，让他们知道与众不同是一件很酷的事情。”



　　作为业内最受尊敬的艺人之一，贾斯汀·汀布莱克堪称全能，他的专辑全球销量已超过3200万张，多次斩获重要音乐奖项。与此同时，贾斯汀还出演过《社交网络》、《时间规划局》、《醉乡民谣》等一系列热门口碑电影，表演功力广受赞誉。

　　在首部《魔发精灵》中，由贾斯汀·汀布莱克创作的歌曲《Can't Stop The Feeling!》（《无法停止的感觉》）一经推出便火爆全球，这首歌让他第十次摘得格莱美奖，同时获得奥斯卡和金球奖提名。

　　相较于前作，贾斯汀在电影音乐的参与度大大提高，也创作出了更多不同风格的动人歌曲。影片的制片人吉娜·夏就坦言：“他在电影里演这个人、写他的歌，没有人比他更懂得如何为这个时刻写一首最适合的歌。”

　　值得一提的是，凭借《黑豹》获得奥斯卡最佳原创配乐得主的路德维格·戈兰松也一同参与到影片的音乐创作中，两人的碰撞势必将带来前所未有的音乐盛宴。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 魔发精灵2 贾斯汀汀布莱克
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贾斯汀·汀布莱克

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Justin Timberlake

职业：演员 | 原创音乐

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魔发精灵2

魔发精灵2 (2020)

0.0

导演：沃尔特·道恩

主演：安娜·肯德里克

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