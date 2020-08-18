时光网讯
由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画电影《魔发精灵2》
将于本周五正式在国内上映。
今日影片发布“贾斯汀·汀布莱克
”特辑，身兼本片配音和音乐制作人的“贾老板”亲自出镜，解读二度参与这一大热IP的全新体验。
在《魔发精灵2》
中，贾斯汀继续为核心角色布兰配音，对于在前作中勇敢秀出真我的布兰来说，这一次他将展现自己性格的更多面，并面临着向亲密伙伴波比表达真心的抉择，两人间的感情变化也是影片的看点之一。
此外，贾斯汀还谈到了此次挑战与乐趣并存的音乐制作人体验，他表示影片“向年轻人们介绍了不同风格的音乐，以及它们与生活的联系，让他们知道与众不同是一件很酷的事情。”
作为业内最受尊敬的艺人之一，贾斯汀·汀布莱克堪称全能，他的专辑全球销量已超过3200万张，多次斩获重要音乐奖项。与此同时，贾斯汀还出演过《社交网络》
、《时间规划局》、《醉乡民谣》等一系列热门口碑电影，表演功力广受赞誉。
在首部《魔发精灵》
中，由贾斯汀·汀布莱克创作的歌曲《Can't Stop The Feeling!》（《无法停止的感觉》）一经推出便火爆全球，这首歌让他第十次摘得格莱美奖，同时获得奥斯卡和金球奖提名。
相较于前作，贾斯汀在电影音乐的参与度大大提高，也创作出了更多不同风格的动人歌曲。影片的制片人吉娜·夏就坦言：“他在电影里演这个人、写他的歌，没有人比他更懂得如何为这个时刻写一首最适合的歌。”
值得一提的是，凭借《黑豹》
获得奥斯卡最佳原创配乐得主的路德维格·戈兰松也一同参与到影片的音乐创作中，两人的碰撞势必将带来前所未有的音乐盛宴。