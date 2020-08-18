《魔发精灵2》发布“贾斯汀·汀布莱克”特辑。



















此外，贾斯汀还谈到了此次挑战与乐趣并存的音乐制作人体验，他表示影片“向年轻人们介绍了不同风格的音乐，以及它们与生活的联系，让他们知道与众不同是一件很酷的事情。”



















相较于前作，贾斯汀在电影音乐的参与度大大提高，也创作出了更多不同风格的动人歌曲。影片的制片人吉娜·夏就坦言：“他在电影里演这个人、写他的歌，没有人比他更懂得如何为这个时刻写一首最适合的歌。”







