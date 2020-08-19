过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 内地喜剧男演员谢园因病去世

据演员梁天证实，电影演员、原北京电影学院教师谢园于8月18日突发心脏病，经抢救无效逝世，享年61岁。谢园曾出演陈凯歌《孩子王》以及《上海一家人》《将婚姻进行到底》《我爱男闺蜜》等多部影视作品，他与葛优、梁天是多年好友，曾被称为中国内地喜剧三剑客。谢园曾获金鸡奖、百花奖、金鹰奖、飞天奖等多个表演奖项，遵照谢园嘱托，家中不设灵堂，不举行遗体告别仪式和追悼会。

01. 《福尔摩斯小姐》发首款海报

夏洛克最大竞争对手来了！传奇影业出品新电影《福尔摩斯小姐》发布首款海报，福尔摩斯家族的“小妹”伊诺拉·福尔摩斯（米莉·博比·布朗 饰）与“二哥”夏洛克·福尔摩斯（亨利·卡维尔 饰）、“大哥”麦考夫·福尔摩斯（山姆·克拉弗林 饰）三兄妹齐亮相！该片讲述热爱冒险的少女伊诺拉·福尔摩斯在母亲意外失踪后，拒绝遵从专制哥哥的意愿愤而出走，一路上勇敢揭露阴谋并逐步成长为一名超级侦探的历程。

02. 复仇片《我们保守的秘密》曝中字预告





瑞典版“龙纹身女孩”劳米·拉佩斯，和《自杀小队》男星乔尔·金纳曼主演《我们保守的秘密》曝光中字预告。影片讲述二战后，玛雅（劳米饰）与丈夫（克里斯·梅西纳饰）在纽约重新开始生活。俩人遇到了一个熟悉的男人（乔尔饰），他貌似就是当年在奥斯威辛集中营强暴过玛雅的德国士兵于是玛雅绑架了这个男人。本片由尤瓦·阿德勒执导，将于今年9月16日在北美上映。

03. 《花木兰》发布全新幕后特辑





迪士尼真人版《花木兰》发布全新幕后特辑！不仅新曝光许多正片画面，还有刘亦菲进行武术训练的幕后影像。导演妮基·卡罗更大赞，唯有刘亦菲能演好木兰一角。《花木兰》由刘亦菲、巩俐、甄子丹、李连杰、安佑森、郑佩佩等群星共同出演，影片将于9月4日上线Disney+，目前中国台湾定档9月4日，中国内地暂未宣布档期。

04. 《新变种人》发表角色介绍预告





《X战警：新变种人》发布了一款新的60秒短预告，各位年轻的卡司们介绍自己的角色。本片由“二丫”麦茜·威廉姆斯饰演狼毒，安雅·泰勒-乔伊扮演秘客，布鲁·亨特饰演月星、亨利·扎格饰演太阳黑子，查理·希顿饰演加农炮。《新变种人》的故事非常直接，5位年轻的变种人被关在一个秘密场所中，他们必须联手逃脱。但这些年轻人对于自己能力的控制有限，心理状态也比较脆弱。





01. 内地助《哈利·波特与魔法石》票房破10亿











归功于内地重映的“神助攻”，《哈利·波特与魔法石》全球票房在首映19年后突破10亿美元大关，成为哈利·波特系列第二部全球票房破10亿美元的影片。目前系列最高票房依然是最后一部《哈利·波特与死亡圣器（下）》13.415亿美元。系列八部曲总票房达77.43亿美元。《哈利·波特与魔法石》上周五在中国公映，创造了后疫情时单日票房新纪录，并在周六再次刷新纪录，首周三天票房近亿元。