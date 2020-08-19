《蓝色防线》正式宣布定档9月18日，同时发布“和平出征”版定档海报与预告。

时光网讯 今日，中国首部海外维和战地纪实电影《蓝色防线》正式宣布定档9月18日，同时发布“和平出征”版定档海报与预告。本片为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，历经五年（2015-2019）跟踪拍摄，横跨中国和非洲大陆，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，在南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。







定档海报





在此次发布的“和平出征”版定档海报及预告中，“赴战场 为和平”的六字标语微言大义。不仅体现维和官兵身负和平的伟大使命，也彰显了中国军人不畏战火的坚定决心。海报上头戴蓝盔的中国军人，正是千千万万中国维和官兵的缩影。他们坚毅的眼神述说着绝不退缩的勇气，他们将身躯融入战火，在严酷的自然环境和枪炮横飞的残酷战场上，坚守职责，与硝烟中的难民一起守望和平。







步兵营官兵紧急出动





为国出征

致敬战火淬炼下的维和英雄





2020年，是中国军队参与联合国维和行动30周年。30年来，在危险动荡的联合国维和任务区，中国维和军人履行使命守护和平。截至目前，中国军队已累计参加26项联合国维和行动，派出维和军事人员4万多人次。





电影《蓝色防线》首次以战地纪实的形式，真实记录了这群为国出征的中国军人在南苏丹执行维和任务的日常。从军人视角出发，用镜头捕捉其直面残酷战场、历经战火淬炼后的英雄之魂，直击人心，令人震撼。







步兵营官兵在UNhouse周围徒步巡逻





作为世界上最年轻的国家，南苏丹深受战乱困扰。电影海报上战机盘旋，战车交锋的场面在现实中时常都在上演。预告片中，难民遭受屠杀和妇女儿童流离失所的画面，也诉说着不断的种族冲突带来的人道主义灾难。





而维和部队的主要任务，就是在遵循联合国宪章的宗旨和原则之下，制止冲突、恢复和平，并帮助在战争中受到伤害的平民百姓。在电影《蓝色防线》中，观众可以全方位近景式地了解我国第二批赴南苏丹维和步兵营官兵们执行维和任务的具体行动。







夜间即将上哨步兵营官兵





历时五年

在枪林弹雨中用生命记录历史





据相关资料显示，电影所记录的这支步兵营的官兵基本都来自中国人民解放军“杨根思部队”，这是一支从抗日战争、解放战争以及抗美援朝时期就立下赫赫战功的英雄部队。该步兵营在南苏丹执行为期一年的维和任务以来，完成9次长途巡逻、52次武装护卫和8次应急处理突发事件任务，并担负联合国营区内外巡逻、平民保护区安全警戒等职能。







在UNhouse巡逻的步兵营车队





除了常规维和任务以外，在2016年7月，南苏丹政府军与反政府武装爆发激烈交火的危难时刻，步兵营官兵在战火中沉着冷静、灵活处置、不怕牺牲，用生命和鲜血担当职责使命，有力保证了联合国工作人员和难民的安全。





而电影《蓝色防线》在五年的拍摄过程中，与维和部队的战士们并肩前行，深入枪林弹雨的生死战场，用生命为我们完整记录下了这段中国维和军人的高光时刻与珍贵的现场画面。







在UNhouse周围巡逻的步兵营战车





定档预告中，官兵们庄严誓师列阵出征的画面令人心潮澎湃，而这些经历过真实战场生死淬炼后的中国军人，不仅出色完成了联合国维和各项任务，更展示了中国作为负责任大国的形象和担当，为南苏丹和平事业作出了积极的贡献。





拯救生命

和平之光穿透阴霾传递大爱情怀





和平不是一蹴而就的，南苏丹政治动荡、种族冲突、武装交火依然频发，维持地区和平和人道主义救援任务依然十分严峻。







在难民营执行任务的步兵营官兵





截至目前，我国已连续派遣了6批次的维和步兵营远赴南苏丹执行维和任务，正如在定档预告中，“请跟随我们，我们会将你们带到安全的地点”，中国军人接力出征，将和平与安全的希望一路播撒，用实际行动兑现着维护世界和平的郑重承诺。中国蓝盔，已成为南苏丹这片红土地上一道象征和平的蓝色风景线。





而电影《蓝色防线》不仅真实生动地展现了“蓝盔英雄”为维护世界和平与发展做出的重大贡献，同时，也从一个侧面彰显了中国用行动与实践推动构建人类命运共同体的大国担当，传递着人道主义的大爱情怀。







执行卡卓卡季武装护卫任务或者(武装护卫联合国车队)





《蓝色防线》作为中国首部海外维和战地纪实电影，在中宣部支持下，国防部维和事务中心、五洲传播中心协助下，由中共河南省委宣传部、中共陕西省委宣传部、中共海南省委宣传部、中国人民解放军八一电影制片厂、中共西安市委宣传部联合摄制，由河南电影电视制作集团有限公司、西安识君影视文化有限公司、中国电影股份有限公司、腾讯影业（海南）有限公司；







执行任务的猛士车队驶出中国营区





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赴战场、为和平！《蓝色防线》2020年9月18日全国上映。